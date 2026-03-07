Războiul SUA-Israel împotriva Iranului și atacurile Teheranului în întreaga regiune a Golfului au dezechilibrat sectoarele energetice și de transport la nivel mondial, practic blocând activitatea în strâmtoarea Hormuz.

Prețul țițeiului a crescut cu 8,5% vineri și a urcat cu aproape 30% în cursul săptămânii, după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că doar „predarea necondiționată” a Iranului va încheia războiul din Orientul Mijlociu, potrivit The Guardian.

„Este posibil să ridicăm sancțiunile asupra altui petrol rusesc”, a declarat Bessent pentru Fox Business vineri.

„Există sute de milioane de barili de țiței sancționat aflați pe mare. Practic, prin ridicarea sancțiunilor asupra lor, Trezoreria poate crea o ofertă suplimentară.”

Citește și
Circa 14.000 de români, afectați de conflictul din Orientul Mijlociu. Câți dintre ei au fost deja repatriați
Circa 14.000 de români, afectați de conflictul din Orientul Mijlociu. Câți dintre ei au fost deja repatriați

Washingtonul a subliniat că noile măsuri nu urmăresc relaxarea restricțiilor impuse Moscovei pentru comportamentul său în negocierile de încheiere a războiului din Ucraina, ci se aplică doar pentru cantitățile deja aflate în tranzit.

„Vom continua să anunțăm măsuri pentru a aduce ușurare pieței în timpul acestui conflict”, a spus Bessent, subliniind că prețurile ridicate la petrol reprezintă o problemă atât pentru piața internă, cât și pentru piețele internaționale.

Consilierul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat că discută problema cu Statele Unite, postând pe X că „sancțiunile occidentale s-au dovedit dăunătoare pentru economia mondială”.

Joia trecută, guvernul SUA a relaxat temporar sancțiunile economice pentru a permite vânzarea către India a petrolului rusesc aflat în prezent blocat pe mare.

Guvernul a precizat că aceste tranzacții, inclusiv cele efectuate de vase blocate de diverse regimuri de sancțiuni, sunt autorizate până la sfârșitul zilei de 3 aprilie 2026.