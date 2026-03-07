Războiul SUA-Israel împotriva Iranului și atacurile Teheranului în întreaga regiune a Golfului au dezechilibrat sectoarele energetice și de transport la nivel mondial, practic blocând activitatea în strâmtoarea Hormuz.

Prețul țițeiului a crescut cu 8,5% vineri și a urcat cu aproape 30% în cursul săptămânii, după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că doar „predarea necondiționată” a Iranului va încheia războiul din Orientul Mijlociu, potrivit The Guardian.

„Este posibil să ridicăm sancțiunile asupra altui petrol rusesc”, a declarat Bessent pentru Fox Business vineri.

„Există sute de milioane de barili de țiței sancționat aflați pe mare. Practic, prin ridicarea sancțiunilor asupra lor, Trezoreria poate crea o ofertă suplimentară.”

Washingtonul a subliniat că noile măsuri nu urmăresc relaxarea restricțiilor impuse Moscovei pentru comportamentul său în negocierile de încheiere a războiului din Ucraina, ci se aplică doar pentru cantitățile deja aflate în tranzit.

„Vom continua să anunțăm măsuri pentru a aduce ușurare pieței în timpul acestui conflict”, a spus Bessent, subliniind că prețurile ridicate la petrol reprezintă o problemă atât pentru piața internă, cât și pentru piețele internaționale.

Consilierul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat că discută problema cu Statele Unite, postând pe X că „sancțiunile occidentale s-au dovedit dăunătoare pentru economia mondială”.

Joia trecută, guvernul SUA a relaxat temporar sancțiunile economice pentru a permite vânzarea către India a petrolului rusesc aflat în prezent blocat pe mare.

Guvernul a precizat că aceste tranzacții, inclusiv cele efectuate de vase blocate de diverse regimuri de sancțiuni, sunt autorizate până la sfârșitul zilei de 3 aprilie 2026.