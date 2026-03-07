Declarația vine după ce SUA anunțaseră joi o derogare temporară pentru India, valabilă până pe 3 aprilie, transmite Agerpres.

Contextul derogării americane

Departamentul Trezoreriei de la Washington a precizat că autorizația vizează doar tranzacțiile cu petrol „deja blocat pe mările lumii". Secretarul Scott Bessent a explicat pe X că măsura are rolul de a „alimenta în continuare piața mondială, fără a aduce vreun beneficiu financiar semnificativ guvernului de la Moscova", și va reduce presiunea provocată de „încercarea Iranului de a lua ostatică energia mondială" prin blocarea strâmtorii Ormuz.

Rusia, principalul furnizor al Indiei

Rusia rămâne principalul furnizor de țiței al Indiei, iar tranzacțiile au continuat și în februarie. India — al doilea importator mondial de petrol rusesc, după China — plătește un preț sub cel al pieței și are „nevoie vitală" de importuri de petrol și gaze. Guvernul de la New Delhi a avertizat deja că războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta economia națională.

În august 2025, Donald Trump încercase să forțeze India să sisteze importurile, decretând o taxă vamală de 25% pentru produse indiene. Procentajul a fost limitat ulterior printr-un acord bilateral, iar decizia recentă a Curții Supreme americane de a anula multe din taxele lui Trump se aplică și Indiei — în prezent suprataxată cu doar 10%, nivelul general din 24 februarie.