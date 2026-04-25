Singurul pod din lume de unde poți vedea patru țări în același timp. Locul atrage tot mai mulți turiști

Pe malul râului Zambezi, într-o zonă de frontieră extrem de neobișnuită, se întâlnesc la distanțe foarte mici Botswana, Namibia, Zambia și Zimbabwe. Este unul dintre puținele locuri din lume unde granițele mai multor state se apropie atât de mult încât experiența turistică devine spectaculoasă, relatează Express.

Un punct de frontieră unic în lume

Deși nu formează un „colț perfect” în sens geometric, cele patru țări sunt suficient de apropiate încât vizitatorii pot sta pe teritoriul unui stat și, în doar câțiva pași, să ajungă în altul, având în același timp vedere spre alte două de pe malul opus al fluviului.

În centrul acestei zone se află o construcție modernă de peste 900 de metri, care leagă două dintre statele africane și traversează râul Zambezi. Proiectat cu precizie pentru a respecta granițele internaționale, acesta conectează direct doar două țări, dar se află la distanță extrem de mică de celelalte două.