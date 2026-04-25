Singurul pod din lume de unde poți vedea patru țări în același timp. Locul atrage tot mai mulți turiști

Există destinații de călătorie care par aproape ireale, iar una dintre ele atrage tot mai mulți turiști printr-un fenomen geografic unic: posibilitatea de a observa simultan patru țări, fără a face niciun pas.

Mihaela Ivăncică

Pe malul râului Zambezi, într-o zonă de frontieră extrem de neobișnuită, se întâlnesc la distanțe foarte mici Botswana, Namibia, Zambia și Zimbabwe. Este unul dintre puținele locuri din lume unde granițele mai multor state se apropie atât de mult încât experiența turistică devine spectaculoasă, relatează Express.

Un punct de frontieră unic în lume

Deși nu formează un „colț perfect” în sens geometric, cele patru țări sunt suficient de apropiate încât vizitatorii pot sta pe teritoriul unui stat și, în doar câțiva pași, să ajungă în altul, având în același timp vedere spre alte două de pe malul opus al fluviului.

În centrul acestei zone se află o construcție modernă de peste 900 de metri, care leagă două dintre statele africane și traversează râul Zambezi. Proiectat cu precizie pentru a respecta granițele internaționale, acesta conectează direct doar două țări, dar se află la distanță extrem de mică de celelalte două.

De pe structură, turiștii pot privi în același timp spre un stat aflat la doar câțiva metri distanță și spre altul de cealaltă parte a râului, într-un peisaj considerat spectaculos de vizitatori.

Înainte de apariția acestei infrastructuri, traversarea râului se făcea cu feribotul, un sistem lent și afectat frecvent de întârzieri, care limita semnificativ circulația dintre țări.

O experiență similară, dar în Europa

Și în Europa există locuri unde poți vedea simultan mai multe țări dintr-un singur punct de observație, chiar dacă distanțele sunt mai mari și experiența diferă.

În Alpii elvețieni, un munte accesibil prin telecabină oferă panorame impresionante asupra Germaniei, Austriei, Italiei și Franței, într-o experiență spectaculoasă care nu necesită drumeții lungi, ci doar câteva minute de urcare.

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

