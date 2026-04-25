Ministra Oana Țoiu l-a convocat sâmbătă la sediul MAE pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev (foto), în contextul prăbușirii unei drone rusești în zona Municipiului Galați, a transmis MAE.

”Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, l-a convocat, astăzi, la sediul MAE, pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca urmare a prăbușirii, în cursul nopții trecute, în zona Municipiului Galați, a unei drone rusești folosite în atacurile asupra infrastructurii civile ucrainene.

Federația Rusă a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației”, se arată într-un comunicat MAE.

”Act iresponsabil și provocator”

”Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional.

De peste patru ani, Rusia duce un război ilegal împotriva Ucrainei. Acesta este nu doar un act imperialist brutal de cucerire împotriva unui vecin suveran, dar și o încălcare a păcii și securității regionale și globale”, se mai arată în comunicarea MAE.

O dronă rusească s-a prăbușit sâmbătă dimineața peste o gospodărie din municipiul Galați. Autoritățile au evacuat peste 200 de persoane, după ce s-a stabilit că drona ar putea avea încărcătură explozivă.