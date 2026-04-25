Aproape 1,5 milioane de persoane sunt înregistrate pentru a vota în Cisiordania ocupată și 70.000 în zona Deir el-Balah (centrul Fâșiei Gaza), cele două regiuni în cauză, conform Comisiei Electorale Centrale, cu sediul la Ramallah.

La deschiderea secțiilor de votare, la ora locală 07:00 (04:00 GMT), în imagini AFP de la Al-Bireh, în Cisiordania, și Deir el-Balah se văd funcționari electorali la secțiile de votare, unde erau prezenți puțini alegători.

"Aceste alegeri sunt simbolice, dar le văd ca pe o expresie a voinței noastre de a trăi. Suntem un popor educat și hotărât. Merităm să avem propriul nostru stat", a declarat Mohammed al-Hasayna, în vârstă de 24 de ani, pentru AFP, după ce a votat în Deir el-Balah.

"Vrem ca lumea să ne ajute să depășim catastrofa războiului. Gata cu războiul! E timpul să lucrăm la reconstrucția Gazei", a adăugat el.

Rolul limitat al consiliilor locale

Consiliile municipale sunt responsabile pentru servicii esențiale precum apa, canalizarea și infrastructura locală, dar le lipsește puterea legislativă.

În absența alegerilor prezidențiale și parlamentare din 2006 - care rămân suspendate - acestea au devenit una dintre puținele instituții democratice funcționale sub Autoritatea Palestiniană.

Autoritatea Palestiniană se confruntă cu critici pe scară largă cu privire la corupție, stagnare economică și erodarea legitimității sale, iar donatorii își condiționează din ce în ce mai mult sprijinul de reforme tangibile, în special la nivelul guvernării locale.

Context politic și lipsa opoziției Hamas

Coordonatorul special adjunct al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Ramiz Alakbarov, a salutat organizarea alegerilor, considerându-le "o oportunitate importantă pentru palestinieni de a-și exercita drepturile democratice într-un moment deosebit de dificil".

Majoritatea listelor sunt aliniate cu Fatah, partidul naționalist și succesorul președintelui Mahmoud Abbas, sau sunt independente.

Nicio listă nu își revendică afilierea cu Hamas, rivalul islamist al Fatah, care controlează aproape jumătate din Fâșia Gaza și al cărui atac din 7 octombrie 2023 în Israel a declanșat războiul din teritoriul palestinian.

Mahmoud Bader, un om de afaceri din Tulkarm, în nordul Cisiordaniei, spune că va vota, dar fără iluzii. "Fie că sunt independenți sau aparțin unui partid, candidații nu vor schimba nimic în oraș", a declarat el pentru AFP, în timp ce Israelul a preluat controlul asupra a două tabere de refugiați vecine de mai bine de un an.

"Ocupația (israeliană) este cea care conduce Tulkarem", a adăugat el.

Alegeri organizate în condiții dificile în Gaza

În alte orașe importante, inclusiv Nablus și Ramallah, există o singură listă de candidați.

Secțiile de votare se vor închide la ora 19:00 (16:00 GMT) în Cisiordania și la ora 17:00 în Deir el-Balah, pentru a permite numărarea voturilor pe timp de zi, din cauza lipsei de electricitate.

În Gaza, controlată de Hamas din 2007, acestea sunt primele alegeri de la scrutinul legislativ din 2006, câștigate de mișcare.

Potrivit expertului în științe politice Jamal al-Fadi, de la Universitatea Al-Azhar din Cairo, Autoritatea Palestiniană organizează alegeri doar în Deir el-Balah pentru a evalua "succesul sau eșecul acesteia, deoarece nu au existat scrutine" de la încetarea precară a focului din octombrie 2025.

Este, de asemenea, una dintre puținele localități din teritoriu, devastat de peste doi ani de atacuri israeliene, unde populația nu a fost strămutată masiv de război, care a curmat peste 72.000 de vieți, conform Ministerului Sănătății din teritoriu, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.

Abbas, în vârstă de 90 de ani, a rămas la putere de la alegerea sa la începutul anului 2005, iar promisiunile sale de a organiza alegeri prezidențiale și parlamentare nu s-au materializat niciodată.

Farah Chaath, un locuitor din Deir el-Balah, a declarat că este fericit să voteze pentru prima dată, la vârsta de 25 de ani, adăugând că alegerile "sunt o confirmare a prezenței noastre continue în Fâșia Gaza, în ciuda a tot ce se întâmplă".

Comisia electorală a angajat "o companie privată de securitate pentru a securiza secțiile de votare" din Gaza, a declarat pentru AFP purtătorul său de cuvânt, Farid Taamallah.

Însă, potrivit unei surse din cadrul comisiei din Gaza, care a solicitat anonimatul, "poliția Hamas a insistat să asigure securitatea procesului electoral din Deir el-Balah", prin desfășurarea de "personal de securitate în civil, neînarmat", în jurul secțiilor de votare.