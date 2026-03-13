Afirmația președintelui Serbiei a fost făcută într-un interviu pentru radioteleviziunea sârbă RTS, în contextul unei declarații trilaterale de cooperare în domeniul apărării semnate de cele trei state la Tirana, pe 18 martie 2025, pentru întărirea securității și interoperabilitatea forțelor armate, transmite Agerpres.

Vucic a subliniat capacitățile defensive ale Serbiei, menționând că forțele armate dețin rachete hipersonice aer-sol din China, cu rază de acțiune de până la 400 de kilometri, pe care le-a caracterizat drept „cele mai avansate sisteme de armament". Liderul de la Belgrad a susținut totodată că Serbia menține relații bune cu NATO, continuându-și politica de neutralitate militară.

În privința relațiilor cu Zagrebul, președintele sârb a lansat acuzații dure, susținând că autoritățile croate au încercat în ultimul an și jumătate „să submineze Belgradul și să se amestece în afacerile interne ale Serbiei".