La conferinţa energetică CERAWeek organizată de S&P Global la Houston, liderii industriei au declarat că piaţa energetică globală nu reflectă încă magnitudinea perturbărilor în aprovizionarea cu petrol și gaze.

Ryan Lance, directorul executiv al ConocoPhillips, a subliniat că eliminarea unui volum imens de energie de pe piaţă ar duce la efecte de proporţii.

„Nu poţi scoate de pe piaţă 8–10 milioane de barili de petrol pe zi fără consecinţe serioase”, a explicat Lance.

Iranul blochează exporturile din Golf

Sheikh Nawaf al-Sabah, directorul general al Kuwait Petroleum Corporation, a avertizat că închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran a creat o blocadă economică asupra exportatorilor de petrol din Golf.

„Acesta nu este doar un atac asupra statelor din Golf, ci o situaţie care ţine economia mondială ostatică”, a declarat acesta.

Analistul independent Paul Sankey a comparat şocul actual cu embargoul petrolier arab din 1973, considerând că închiderea strâmtorii Ormuz reprezintă o „situaţie extrem de gravă”.

Executivii au cerut măsuri de protecţie militară pentru infrastructura energetică, iar ConocoPhillips a solicitat protejarea activelor din Qatar, după atacurile iraniene cu drone asupra celui mai mare hub de gaze naturale lichefiate.

De la începutul conflictului, preţul petrolului american a crescut cu aproximativ 49%, iar cotaţia Brent a urcat cu mai mult de 55%. Creșterea prețurilor nu este singura problemă, însă, deoarece există o lipsă fizică a resurselor.

Impactul asupra aprovizionării cu combustibili

Wael Sawan, directorul Shell, a declarat că adevărata problemă nu este creșterea prețurilor, ci deficitul fizic de resurse. De asemenea, aprovizionarea cu kerosen pentru aviație este deja afectată, iar motorina și benzina sunt următoarele produse care ar putea intra în penurie.

Mai multe state au început deja să ia măsuri de protecţie a propriilor rezerve de combustibili. China a interzis exporturile de produse petroliere, iar Thailanda a implementat raţionalizarea benzinei.

Companiile energetice încearcă să compenseze lipsa livrărilor din Golf. Exportatorul american de gaze naturale lichefiate Cheniere face eforturi pentru a suplimenta livrările către Asia, însă transportul durează aproape o lună din Statele Unite.

Analiştii avertizează că efectele conflictului pot dura luni de zile, chiar și după încetarea ostilităţilor. Statele din Golf, precum Irak, Qatar și Emiratele Arabe Unite, ar putea înregistra scăderi de până la 30% ale PIB-ului din cauza perturbărilor energetice.