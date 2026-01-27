Președintele Nigeriei a căzut în timp ce mergea alături de Recep Erdogan. Liderul turc l-a ținut apoi de mână | VIDEO

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, este „într-o formă excelentă”, în ciuda faptului că a căzut marți la o ceremonie de recepție în Turcia, a declarat unul dintre consilierii săi, potrivit BBC.
Tinubu, în vârstă de 73 de ani, era întâmpinat de omologul său turc la o ceremonie oficială în capitala Ankara, când s-a împiedicat.
După ce a trecut pe lângă un șir de soldați și demnitari, Tinubu poate fi văzut în videoclipul oficial de pe contul X al președintelui turc mișcându-se spre dreapta sa când se împiedică și cade. Filmul se schimbă apoi la o imagine aeriană în care se văd oameni ajutându-l pe președinte, iar 45 de secunde mai târziu, Tinubu și Recep Tayyip Erdogan au fost filmați unul lângă altul.
Tinubu părea nevătămat, iar consilierul său, Sunday Dare, a declarat că a putut apoi să continue cu o întâlnire bilaterală. Clipuri video ale incidentului sunt distribuite pe rețelele de socializare.
Ultima dată când președintele a căzut în public, în iunie 2024, a făcut o glumă pe seama incidentului, spunând că oamenii credeau că face o mișcare de dans populară.
La acea vreme, incidentul a fost descris ca o „ușoară greșeală” de către un consilier, iar Tinubu a simțit multă simpatie, inclusiv din partea politicianului de opoziție de top, Atiku Abubakar, care l-a numit un „incident regretabil”.
”Președintele Tinubu este în formă maximă”
Un alt politician, Shehu Sani, a declarat că acest lucru demonstrează că președintele este o ființă umană și nu este diferit de nimeni altcineva.
Vizita lui Tinubu în Turcia „are ca scop consolidarea relațiilor cordiale existente”, a precizat biroul președintelui într-un comunicat.
Într-o aparentă încercare de a atenua îngrijorările, într-un titlu scris exclusiv cu majuscule, Dare a declarat marți după-amiază pe X: „Președintele Tinubu este în formă maximă, în timp ce vizita de stat se desfășoară fără probleme”.
„După o ceremonie de bun venit impunătoare la Ankara, el a procedat la întâlnirile bilaterale programate cu președintele Turciei și alți înalți oficiali guvernamentali din ambele țări”. Nu a oferit mai multe detalii.
Tinubu a preluat funcția în 2023, după ce a câștigat alegerile.
