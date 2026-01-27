Președintele Nigeriei a căzut în timp ce mergea alături de Recep Erdogan. Liderul turc l-a ținut apoi de mână | VIDEO

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, este „într-o formă excelentă”, în ciuda faptului că a căzut marți la o ceremonie de recepție în Turcia, a declarat unul dintre consilierii săi, potrivit BBC.

Tinubu, în vârstă de 73 de ani, era întâmpinat de omologul său turc la o ceremonie oficială în capitala Ankara, când s-a împiedicat.

După ce a trecut pe lângă un șir de soldați și demnitari, Tinubu poate fi văzut în videoclipul oficial de pe contul X al președintelui turc mișcându-se spre dreapta sa când se împiedică și cade. Filmul se schimbă apoi la o imagine aeriană în care se văd oameni ajutându-l pe președinte, iar 45 de secunde mai târziu, Tinubu și Recep Tayyip Erdogan au fost filmați unul lângă altul.

