Președintele Nigeriei a căzut în timp ce mergea alături de Recep Erdogan. Liderul turc l-a ținut apoi de mână | VIDEO

Stiri externe
Gettyimages 2257934554
Getty

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, a căzut în timp ce mergea alături de omologul său turc Recep Erdogan, într-o vizită oficială la Ankara. Ulterior, imaginile îl arată pe liderul turc ținându-l de mână pe șeful de stat african în vârstă de 73 de ani.

autor
Cristian Anton

Președintele Nigeriei, Bola Tinubu, este „într-o formă excelentă”, în ciuda faptului că a căzut marți la o ceremonie de recepție în Turcia, a declarat unul dintre consilierii săi, potrivit BBC.

Tinubu, în vârstă de 73 de ani, era întâmpinat de omologul său turc la o ceremonie oficială în capitala Ankara, când s-a împiedicat.

După ce a trecut pe lângă un șir de soldați și demnitari, Tinubu poate fi văzut în videoclipul oficial de pe contul X al președintelui turc mișcându-se spre dreapta sa când se împiedică și cade. Filmul se schimbă apoi la o imagine aeriană în care se văd oameni ajutându-l pe președinte, iar 45 de secunde mai târziu, Tinubu și Recep Tayyip Erdogan au fost filmați unul lângă altul.

Tinubu părea nevătămat, iar consilierul său, Sunday Dare, a declarat că a putut apoi să continue cu o întâlnire bilaterală. Clipuri video ale incidentului sunt distribuite pe rețelele de socializare.

Ultima dată când președintele a căzut în public, în iunie 2024, a făcut o glumă pe seama incidentului, spunând că oamenii credeau că face o mișcare de dans populară.

La acea vreme, incidentul a fost descris ca o „ușoară greșeală” de către un consilier, iar Tinubu a simțit multă simpatie, inclusiv din partea politicianului de opoziție de top, Atiku Abubakar, care l-a numit un „incident regretabil”.

”Președintele Tinubu este în formă maximă”

Un alt politician, Shehu Sani, a declarat că acest lucru demonstrează că președintele este o ființă umană și nu este diferit de nimeni altcineva.

Vizita lui Tinubu în Turciaare ca scop consolidarea relațiilor cordiale existente”, a precizat biroul președintelui într-un comunicat.

Într-o aparentă încercare de a atenua îngrijorările, într-un titlu scris exclusiv cu majuscule, Dare a declarat marți după-amiază pe X: „Președintele Tinubu este în formă maximă, în timp ce vizita de stat se desfășoară fără probleme”.

După o ceremonie de bun venit impunătoare la Ankara, el a procedat la întâlnirile bilaterale programate cu președintele Turciei și alți înalți oficiali guvernamentali din ambele țări”. Nu a oferit mai multe detalii.

Tinubu a preluat funcția în 2023, după ce a câștigat alegerile.

Cum i-a promis Erdogan italiencei Giorgia Meloni că o va ajuta să se lase de fumat. ”Nu vreau să ucid pe cineva!”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Recep Erdogan, presedinte, nigeria, cazatura,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
FOTO ȘI VIDEO Tragedie pe E70, în Timiș. Un microbuz cu suporterii lui PAOK, spulberat: șapte morți și mai mulți răniți
Citește și...
Turcia, cooptată în inițiativa lui Trump pentru Gaza: Erdogan, invitat ca membru fondator al Consiliului de Pace
Stiri externe
Turcia, cooptată în inițiativa lui Trump pentru Gaza: Erdogan, invitat ca membru fondator al Consiliului de Pace

Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP.

Erdogan trimite avioane de vânătoare Spaniei. „Este un pachet complet”. Ce prevede acordul semnat
Stiri externe
Erdogan trimite avioane de vânătoare Spaniei. „Este un pachet complet”. Ce prevede acordul semnat

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sâmbătă un acord în baza căruia Spania va achiziţiona avioane de vânătoare Hurjet de fabricaţie turcă.

Erdogan: Cutremurul devastator din 2023 a costat Turcia aproximativ 150 de miliarde de dolari
Stiri externe
Erdogan: Cutremurul devastator din 2023 a costat Turcia aproximativ 150 de miliarde de dolari

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional, scrie EFE. 

Recomandări
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Manevra șoferului care a dus la tragedia cu 7 morți din Timiș. Erau greci, fani ai PAOK, echipa lui Lucescu
Știri Actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Manevra șoferului care a dus la tragedia cu 7 morți din Timiș. Erau greci, fani ai PAOK, echipa lui Lucescu

Manevră fatală soldată cu 7 morți, pe un drum din Timiș. Un microbuz cu cetățeni greci s-a izbit de un TIR, în timpul unei depășiri periculoase. Șapte pasageri au murit, iar trei au ajuns la spital. 

Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre ”controlat” pe TikTok și Instagram: Medicina nu se face cu ”apă, aer, energie”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre ”controlat” pe TikTok și Instagram: Medicina nu se face cu ”apă, aer, energie”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie ”reglementat și controlat” de autorități, precum și de părinți, din cauza volumului foarte mare de informații false care circulă pe internet.

Analist politic: PSD mimează opoziția din interiorul guvernării și forțează scenariul unui Executiv minoritar
Stiri Politice
Analist politic: PSD mimează opoziția din interiorul guvernării și forțează scenariul unui Executiv minoritar

Premierul Bolojan nu exclude ca în perioada următoare să avem un guvern minoritar, după ce Sorin Grindeanu a amenințat din nou că iese de la guvernare. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Ianuarie 2026

45:12

Alt Text!
La Măruță
27 Ianuarie 2026

01:30:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Ianuarie 2026

01:44:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Gata! Gigi Becali a stabilit cum va arăta New FCSB după ”revoluție”: ”Așa trebuie să joc ca să câștig!”

Sport

Fiorentina - Como 1-2, ACUM pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia