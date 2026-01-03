Erdogan trimite avioane de vânătoare Spaniei. „Este un pachet complet”. Ce prevede acordul semnat

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sâmbătă un acord în baza căruia Spania va achiziţiona avioane de vânătoare Hurjet de fabricaţie turcă.

Erdogan a descris mișcarea ca o dovadă a „rolului de pionierat" al ţării sale în industria de apărare şi aviaţie, relatează AFP.

Potrivit oficialilor turci, acordul semnat în această săptămână prevede achiziţionarea a 30 dintre aceste aeronave de către forţele aeriene spaniole, pentru o sumă estimată la 2,6 miliarde de euro.

„Acordul pe care l-am încheiat recent cu Spania a confirmat rolul de pionierat al ţării noastre în acest domeniu", a declarat sâmbătă Erdogan la un eveniment organizat la Istanbul.

Erdogan spune că Turcia câștigă influență militară

Integrarea avioanelor Hurjet de către un stat membru al Uniunii Europene şi NATO va extinde şi mai mult oportunităţile Turciei în anii următori, a adăugat el.

Marţi, Haluk Gorgun, şeful agenţiei industriei de apărare din Turcia, a descris acordul ca fiind mult mai mult decât o simplă vânzare de aeronave.

„Acesta nu este doar un contract pentru o aeronavă de antrenament. Este un pachet complet care include sisteme la sol, sisteme de simulare, servicii de întreţinere şi asistenţă, precum şi un model de cooperare", a declarat el, subliniind aprofundarea cooperării dintre Turcia şi Spania în industria de apărare şi tehnologia înaltă.

Oficialii vorbesc despre un parteneriat extins

Turcia şi-a dezvoltat treptat exporturile de apărare în ultimii ani, în special drone, care au fost vândute în numeroase ţări.

Potrivit lui Erdogan, aceste exporturi, care s-au ridicat la 248 de milioane de dolari (211 milioane de euro) în 2002, sunt proiectate să ajungă la 9,8 miliarde de dolari (8,3 miliarde de euro) în 2025.

