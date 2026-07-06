Summitul trebuie să producă mai mult decât un "exerciţiu lipsit de conţinut" şi să asigure mai multă protecţie pentru Ucraina, a declarat Zelenski în discursul său de luni seară.

"A fost un atac brutal", a spus el despre loviturile ruseşti cu drone şi rachete asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare în cursul nopţii de duminică spre luni. El a spus că 22 de persoane au fost ucise şi circa 90 rănite.

Zelenski a spus că apărarea aeriană a Ucrainei continuă să aibă o rată mare de intercepţie împotriva dronelor şi rachetelor de croazieră ruseşti atunci când suficiente interceptoare sunt disponibile, dar a atras atenţia că există breşe clare în protejarea împotriva rachetelor balistice.

"Indiferent când capabilităţile necesare sunt disponibile, războinicii noştri au rate de intercepţie cu adevărat mari. Aceasta este singura explicaţie pentru problema cu rachetele balistice - numărul insuficient de interceptoare", a explicat el.

El s-a plâns din nou de lipsa de muniţie pentru sistemele de rachete Patriot, singura apărare eficientă a Ucrainei împotriva rachetelor balistice ruseşti.

"Este pur şi simplu absurd că, în lumea de astăzi, producţia nu a fost încă mărită la nivelul care este necesar pentru a proteja oamenii de teroarea balistică", a spus Zelenski.

El a sugerat că Ucraina ar putea produce rachetele Patriot singură, dar că ar avea nevoie de licenţe şi aprobare din partea SUA.

"Sperăm foarte mult că summitul de acum de la Ankara - summitul celor mai puternice state euroatlantice - nu va deveni un exerciţiu lipsit de conţinut", a spus el despre reuniunea de două zile care începe marţi.

"Şi că protecţia noastră pentru viaţă, cooperarea noastră în materie de securitate şi pentru capabilităţi de apărare aici în Europa şi cu America va deveni mai puternică prin eforturi şi decizii comune", a adăugat şeful statului ucrainean.

Zelenski se va alătura liderilor NATO la summit şi va avea o întrevedere unu la unu cu preşedintele american Donald Trump.