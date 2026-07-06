Într-un interviu acordat luni în capitala Turciei, Yesilgoz a spus că anunţurile vor include parteneriate cu Belgia în materie de apărare aeriană şi cu Regatul Unit în materie de nave. Ea a mai spus că Olanda încearcă de asemenea să se angajeze în mai multe proiecte comune cu Germania.

"Avem mai multe niveluri de planuri cu ţări din jurul nostru, în cadrul NATO", a spus Dilan Yesilgoz. "Pentru Olanda vor fi peste 3 miliarde de euro pentru care vom avea nu doar angajamente, ci planuri concrete", a adăugat ea.

Ministrul nu a furnizat mai multe detalii înainte de anunţurile oficiale, care ar urma să se producă la forumul din prima zi a summitului NATO, pentru ca statele membre să arate că cheltuiesc mai mult pe apărare, după cum a solicitat preşedintele SUA, Donald Trump.

Trump se va alătura celorlalţi 31 de lideri ai statelor NATO pentru summit, care începe oficial marţi seară cu un dineu şi continuă miercuri cu o întâlnire a principalului organism al Alianţei, Consiliul Nord-Atlantic.

Întrebată dacă este încrezătoare că SUA vor rămâne angajate la NATO în pofida sugestiilor lui Trump că acestea ar putea să nu mai fie la fel de implicate, Dilan Yesilgoz a răspuns: "Trebuie să fiu încrezătoare, pentru că ştiu că avem nevoie unii de alţii".

"Avem nevoie unii de alţii pentru propria siguranţă şi securitate", a adăugat Yesilgoz. Ea a spus că este "sănătos pentru Europa să investească mai mult în propria apărare şi industrie de apărare indiferent de cine este la Casa Albă pentru moment".