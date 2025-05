Președintele Kenyei, William Ruto, a fost atacat cu un pantof in timpul unui miting

În timpul unui miting tensionat în provincia Migori, estul Kenyei, președintele William Ruto a fost atacat cu un pantof aruncat din public, însă a reușit să se ferească la timp, parând obiectul cu brațul.

Gestul violent a fost o expresie a nemulțumirilor tot mai mari față de politicile economice ale guvernului său, relatează Reuters.

Incidentul a avut loc în contextul discursului său privind costul ridicat al vieții și intențiile de a majora taxele, o temă care a inflamat publicul.

William Ruto a fost nevoit să renunțe la planurile fiscale și să invite opoziția la dialog. Deși a scăpat nevătămat, momentul a devenit simbolic pentru tensiunile sociale crescânde din Kenya.

S-au făcut arestări după incidentul din timpul mitingului

Trei persoane au fost arestate în urma incidentului, a anunțat ministrul de interne al Kenyei. Incidentul amintește de episodul celebru din 2008, când un jurnalist irakian și-a aruncat pantofii în direcția președintelui american George W. Bush, ca formă de protest. Someone has hurled a shoe at President Ruto in Migori. pic.twitter.com/PV5AyX0DPw

