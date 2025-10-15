Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, la Moscova: va cere lui Putin extrădarea lui Bashar al-Assad

Preşedintele interimar sirian Ahmad al-Sharaa, care efectuează miercuri prima sa vizită în Rusia, va cere Moscovei să-l predea pe fostul preşedinte Bashar al-Assad, declară un oficial guvernamental sirian sub protecţia anonimatului AFP.

Assad a fost îndepărtat de la putere în decembrie.

Noul lider sirian a sosit la Moscova, unde urma să fie primit de către omologul său rus Vladimir Putin, potrivit agenţiei oficiale siriene de presă Sana.

Ahmad al-Sharaa, la conducerea unei coaliţii islamiste, l-a înlăturat pe Bashar al-Assad de la putere la 8 decembrie 2024.

Al-Assad a fugit în Siria, unul dintre principalii săi aliaţi.

Exilat în Rusia după doborârea regimului său, Bashar al-Assad a fost internat în stare critică la un spital, la Moscova, la 20 septembrie.

El a fost otrăvit, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR).

El a fost externat după nouă zile de spitalizare şi se află în prezent într-o stare stabilă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













