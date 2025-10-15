Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, la Moscova: va cere lui Putin extrădarea lui Bashar al-Assad
Preşedintele interimar sirian Ahmad al-Sharaa, care efectuează miercuri prima sa vizită în Rusia, va cere Moscovei să-l predea pe fostul preşedinte Bashar al-Assad, declară un oficial guvernamental sirian sub protecţia anonimatului AFP.
Assad a fost îndepărtat de la putere în decembrie.
Noul lider sirian a sosit la Moscova, unde urma să fie primit de către omologul său rus Vladimir Putin, potrivit agenţiei oficiale siriene de presă Sana.
Ahmad al-Sharaa, la conducerea unei coaliţii islamiste, l-a înlăturat pe Bashar al-Assad de la putere la 8 decembrie 2024.
Al-Assad a fugit în Siria, unul dintre principalii săi aliaţi.
Exilat în Rusia după doborârea regimului său, Bashar al-Assad a fost internat în stare critică la un spital, la Moscova, la 20 septembrie.
El a fost otrăvit, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR).
El a fost externat după nouă zile de spitalizare şi se află în prezent într-o stare stabilă.
Sursa: News.ro
Etichete: vladimir putin, siria, bashar al-assad,
Dată publicare:
15-10-2025 14:52