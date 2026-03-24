Critica sa vizează politica externă a preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

Steinmeier, un social-democrat, fost vicecancelar şi fost ministru de externe în guvernul de coaliţie al Angelei Merkel, consideră că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, a marcat în relaţiile externe ale Germaniei o ruptură la fel de profundă ca invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Frank-Walter Steinmeier, al cărui rol de preşedinte, în esenţă protocolar, îi permite să se exprime mai liber decât alţi responsabili politici ai ţării, adoptă astfel o poziţie mult mai tranşantă decât cancelarul Friedrich Merz, care a evitat întrebările referitoare la legalitatea războiului.

„Politica noastră externă nu câştigă credibilitate doar pentru că nu calificăm o încălcare a dreptului internaţional drept încălcare a dreptului internaţional”, a declarat el într-un discurs ţinut la Ministerul Afacerilor Externe.

„Trebuie să abordăm această chestiune în ceea ce priveşte războiul din Iran. Pentru că, în opinia mea, acest război este contrar dreptului internaţional”, a continuat cel care a ocupat în trecut funcţia de ministru german al afacerilor externe (şi care era în această funcţie când Rusia a anexat ilegal Crimeea, în 2014 - n.r.).

Frank-Walter Steinmeier a adăugat că nu are aproape nicio îndoială că justificarea invocată pentru a ataca Iranul, şi anume afirmaţia privind un atac iminent împotriva unor ţinte americane, nu va rezista.

„La fel cum cred că nu va exista o revenire la relaţiile cu Rusia de dinainte de 24 februarie 2022, cred, de asemenea, că nu va exista o revenire la relaţiile transatlantice de dinainte de 20 ianuarie 2025”, a declarat Frank-Walter Steinmeier.

Şeful guvernului german, cancelarul Friedrich Merz, a criticat dur conducerea Iranului şi a susţinut mai multe obiective cheie ale războiului american-israelian, dar a afirmat totodată că, dacă Berlinul ar fi fost consultat în prealabil, „ar fi sfătuit împotriva” războiului. Merz a afirmat în repetate rânduri că Germania împărtăşeşte „obiectivul ca Iranul să nu mai reprezinte o ameninţare în viitor”, precizând totodată că Germania nu se va implica în conflict.

Steinmeier a calificat campania militară din Iran drept „o greşeală dezastruoasă din punct de vedere politic” şi „un război cu adevărat evitabil şi inutil”.

„Realismul înseamnă că trebuie să fim pragmatici în relaţiile noastre cu această administraţie americană şi să ne concentrăm asupra intereselor noastre fundamentale”, a spus el.

„Dar realismul înseamnă, de asemenea, că nu trebuie să ne compromitem propriile principii. Guvernul SUA are o viziune asupra lumii diferită de a noastră, una care nu ţine cont de regulile stabilite, de parteneriat sau de încrederea câştigată cu greu. Nu putem schimba acest lucru. Trebuie să ne descurcăm cu el. Dar aceasta este convingerea mea: nu avem niciun motiv să ne aliniem acestei viziuni asupra lumii”, a punctat preşedintele Frank-Walter Steinmeier în faţa diplomaţilor germani.

Germania trebuie să valorifice lecţiile învăţate din eforturile sale de a se elibera de „dependenţele excesive” faţă de Rusia şi să le aplice în relaţia cu Statele Unite, în special în domeniile apărării şi tehnologiei, care sunt sinonime cu puterea, a continuat el.

Germania a pus accentul pe crearea de alternative la tehnologiile dominate de Statele Unite, într-un context de îngrijorări crescânde cu privire la accesul la datele permise de aceste tehnologii.

„Ştim că acest avans tehnologic înseamnă nu numai putere în politica externă, ci şi puterea de a ne influenţa politica internă prin intermediul platformelor digitale şi al reţelelor sociale”, a arătat Frank-Walter Steinmeier.

Disputa dintre Pentagon şi compania Anthropic pe tema măsurilor de siguranţă legate de inteligenţa artificială a acesteia din urmă ar putea constitui un semnal de alarmă, ba chiar o oportunitate pentru Europa, a adăugat el.

„Europa, în calitate de pol tehnologic, dispune de talente, pieţe, oportunităţi şi, mai presus de toate, de standarde etice. Ar trebui să ne bazăm pe aceste atuuri”, a arătat preşedintele german.