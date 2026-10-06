„A fost un meci cu adevărat greu. România ne-a pus sub o presiune mare. Am fi putut marca golul al doilea când am lovit bara, dar, în ansamblu, a trebuit să strângem din dinţi. A fost unul dintre acele meciuri în care a trebuit să ne apărăm foarte bine şi cred că am reuşit. Jucătorii erau la limită în ceea ce priveşte energia pe final, dar au tras tare pentru a duce meciul la capăt. Este al patrulea meci şi am avut multe de gestionat în această perioadă. Aşa că sunt incredibil de mândru de jucători. Este o performanţă să obţinem cele 10 puncte, să câştigăm şi să terminăm meciul fără gol primit în România", a spus el.

Tehnicianul a menţionat că victoria la limită spune totul despre caracterul şi maturitatea echipei sale.

„Adversarii au fost agresivi şi s-au folosit de atmosfera creată de public. Se vorbea înainte de meci că nu există spirit în echipa lor, dar s-a văzut clar că au avut din plin. Trebuie să ştii să treci prin momente dificile, să rezişti şi să obţii victoria cu 1-0. Acest lucru spune multe despre caracterul şi maturitatea echipei noastre, să poţi câştiga cu 1-0 în deplasare. Zece puncte din patru meciuri reprezintă un bilanţ bun", a precizat Potter.

„Pe tot parcursul meciului s-a putut vedea o echipă a României cu spirit, o echipă care a încercat să câştige, agresivă, care nu ne-a lăsat să ne desfăşurăm. Ne-a fost foarte greu să ne impunem jocul. A fost un meci extrem de dificil. Este greu să feliciţi un adversar care a pierdut, dar din punct de vedere al prestaţiei, cred că România a făcut un meci bun. Nimic nu este uşor în grupă, indiferent de calcule. Mai avem două meciuri importante de jucat. Aşa cum am spus, ne-am pus într-o poziţie bună cu cele 10 puncte, dar nimic nu este jucat. Trebuie să câştigăm şi următoarele două jocuri şi asta vom încerca să facem", a adăugat selecţionerul Suediei.

România, învinsă de Suedia

Selecţionata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal.

Tricolorii continuă campania slabă în acest mandat al lui Gheorghe Hagi, pierzând al patrulea meci consecutiv.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al şaptelea meci consecutiv de Liga Naţiunilor.

Selecţionata României a pierdut toate cele patru partide din această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională), 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Naţional - Varşovia) şi 0-1 cu Suedia (Arena Naţională) pe 5 octombrie.

Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă, pe 14 noiembrie acasă cu Polonia şi pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herţegovina.