VIDEO. Președintele Donald Trump, filmat când adoarme în plină conferinţă de presă la Casa Albă

În timp ce un membru al administraţiei sale vorbea, locatarul Casei Albe a închis ochii, iar apoi i-a redeschis, părând să lupte împotriva somului, o scenă difuzată larg de presă şi pe reţele de socializare.

În urma acestei filmări, Trump a fost ironizat pe reţele de socializare, care a relansat dezbaterea despre starea sănătăţii președintele SUA.

În ultima sa campanie prezidenţială, Trump îl ironiza pe această temă pe predecesorul şi adversarul său, Joe Biden, pe care l-a numit ”Sleepy Joe”.

Donald Trump a fost ironizat, la rândul său de către unul dintre principalii săi rivali din tabăra democrată, Gavin Newsom.

”Trump a adormit la volan”, l-a ironizat guvernatorul Californiei, potrivit News.ro.

Această scenă insolită relansează dezbaterile despre starea sănătăţii preşedintelui republican, în vârstă de 79 de ani.