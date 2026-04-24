”Deci, am fost în Vietnam cam 18 ani; suntem în Irak de foarte mulţi ani. ... Nu-mi place să spun Al Doilea Război Mondial, pentru că acela a fost unul mare, dar am fost patru ani şi jumătate, aproape cinci ani în Al Doilea Război Mondial”, a spus Trump în Biroul Oval.

Preşedintele a indicat încetarea focului în curs ca un semn promiţător în negocieri, insistând: ”Ne-am oprit puţin mai devreme, pentru că ei voiau să aibă puţină pace.”

”Ei vor să încheie un acord”, a spus preşedintele.

”Am discutat cu ei, dar nici măcar nu ştiu cine conduce ţara. Sunt în haos. Sunt în haos, aşa că ne-am gândit să le dăm o mică şansă să-şi rezolve o parte din haosul lor”, a adăugat el.

Trump a insistat încă o dată că nu simte nicio presiune să pună capăt războiului rapid, în ciuda termenului său iniţial de patru până la şase săptămâni, indicând incapacitatea Iranului de a exporta petrol în timpul blocadei navale în curs.

”Nu vreau să mă grăbesc, ştiţi, pentru că toate articolele spun: «Oh, Trump este sub presiunea timpului»”, a spus Trump. ”Nu, nu — ştiţi cine este sub presiunea timpului? [Iranul], pentru că dacă nu reuşesc să-şi transporte petrolul, întreaga lor infrastructură petrolieră va exploda”, a continuat el.