Președintele a anunțat că analizează măsuri pentru a trage la răspundere actorii implicați, transmite CNBC preluat de news.ro.

Declarațiile aparțin lui Michael Kratsios, principalul consilier pentru știință și tehnologie al președintelui. „Nu este nimic inovator în a copia în mod organizat inovațiile industriei americane", a susținut el, precizând că aceste operațiuni implică extragerea sistematică de informații și replicarea modelelor americane.

Tactici sofisticate

Oficialii americani susțin că aceste campanii sunt derulate în principal de entități cu baza în China și folosesc zeci de mii de conturi proxy, precum și tehnici de ocolire a restricțiilor ("jailbreaking"), pentru a accesa informații proprietare despre modelele de inteligență artificială.

Procesul denumit „distilare" presupune antrenarea unor modele mai mici pe baza unor sisteme mai mari și mai performante. Deși această practică poate avea utilizări legitime în dezvoltarea tehnologică, autoritățile americane avertizează că utilizarea sa neautorizată poate afecta securitatea și integritatea modelelor.

Riscuri pentru siguranță

Kratsios a subliniat că astfel de metode nu pot reproduce complet performanța sistemelor originale, însă permit dezvoltarea unor produse mai ieftine, care pot părea comparabile în anumite teste. În același timp, aceste modele ar putea elimina protocoale de siguranță sau mecanisme menite să asigure neutralitatea și acuratețea informațiilor.

Administrația americană intenționează să informeze companiile din domeniul inteligenței artificiale din SUA despre aceste practici, inclusiv despre tacticile și actorii implicați, și să exploreze o gamă largă de măsuri pentru a contracara astfel de activități.