Președintele Donald Trump afirmă că nu prea are nevoie de Elon Musk în administrația sa: ”Nu-mi pasă”

"Elon a făcut o treabă fantastică. Uite, el stă aici și nu-mi pasă. Nu am nevoie de Elon pentru nimic altceva în afară de faptul că se întâmplă să îl plac", a declarat Trump reporterilor în timpul unei reuniuni a Cabinetului de la Casa Albă, potrivit Business Insider.

Trump a declarat recent că a cumpărat un vehicul Tesla ca o "dovadă de sprijin" pentru Musk.

"Nu am nevoie de mașina lui. De fapt, am cumpărat una, iar ei au spus: 'Oh, ai făcut o afacere? Nu. Am spus, 'Dați-mi prețul cel mai mare'. Am plătit o grămadă de bani pentru acea mașină", a spus Trump.

Achiziția lui Trump a avut loc în timpul unui eveniment la Casa Albă luna trecută, unde a fost văzut încercând o Tesla Model S roșie cu Musk.

"A făcut o treabă fantastică, dar nu a fost tratat corespunzător", a spus Trump despre Musk joi.

Musk, care a participat la întâlnire, a fost văzut zâmbind și dând din cap la remarcile lui Trump.

Musk a fost vârful de lance al eforturilor de reducere a costurilor la biroul DOGE de la Casa Albă. În încercarea de a reduce cheltuielile, DOGE a concediat mii de lucrători guvernamentali și a închis programe de ajutor extern. Aceste reduceri rapide au stârnit teamă și haos în întregul guvern.

Musk a declarat la reuniunea de joi a cabinetului că DOGE va reduce cheltuielile cu aproape 150 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2026.

Dar aceste reduceri ample la DOGE și tulburările care le însoțesc au afectat și interesele de afaceri ale lui Musk. Showroom-urile Tesla din întreaga țară au fost ținta unor proteste, iar proprietarii Tesla au declarat că vehiculele lor au fost defăimate.

"Dacă citești știrile, se simte ca armaghedonul. Nu pot să trec pe lângă televizor fără să văd o Tesla în flăcări. Ce se întâmplă?" le-a spus Musk angajaților Tesla în timpul unei întâlniri a tuturor angajaților luna trecută.

"Ascultă, înțeleg dacă nu vrei să cumperi produsul nostru, dar nu trebuie să îi dai foc. Este un pic nerezonabil", a adăugat Musk.

Musk, unul dintre cei mai mari susținători ai lui Trump

CEO-ul Tesla și SpaceX a cheltuit cel puțin 277 de milioane de dolari pentru susținerea lui Trump și a altor candidați republicani în alegerile de anul trecut.

Cu toate acestea, Musk a părut să se despartă de administrație după ce Trump a anunțat săptămâna trecută taxe vamale radicale pentru peste 180 de țări.

Musk a făcut apel la o "zonă de liber schimb" între Europa și SUA în timpul unei întâlniri cu Partidul Ligii din Italia sâmbătă.

Musk l-a criticat, de asemenea, pe principalul consilier al lui Trump, Peter Navarro, spunând că acesta este "mai prost decât un sac de cărămizi" după ce l-a numit pe Musk "asamblor de mașini".

Săptămâna trecută, vicepreședintele JD Vance a declarat într-un interviu pentru Fox News că Musk va rămâne în calitate de consilier chiar și după ce își va încheia activitatea cu DOGE.

Trump a declarat la 3 aprilie că se așteaptă ca Musk să părăsească administrația sa "în câteva luni", dar a spus că dorește ca Musk să rămână "cât mai mult timp posibil".

Musk lucrează acum pentru administrație ca angajat guvernamental special. Conform legii federale, astfel de angajați nu pot lucra mai mult de 130 de zile într-o perioadă de 365 de zile.

"Elon Musk și președintele Trump au declarat amândoi public că Elon va pleca din serviciul public ca angajat guvernamental special atunci când munca sa incredibilă la DOGE se va încheia", a scris secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o postare X pe 2 aprilie.

Musk și Casa Albă nu au răspuns la solicitările de comentarii din partea Business Insider.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: