Elon Musk îl numește „imbecil” pe consilierul lui Donald Trump care a declarat că miliardarul este un simplu „asamblor”

Cel mai bogat om din lume, care şi-a exprimat dezacordul faţă de politica taxelor vamale, al cărei mare arhitect este Peter Navarro, a scris aceste comentarii sub un clip în care consilierul însărcinat cu Comerţul al lui Trump apreciază că Elon Musk ”nu este un producător de maşini”, ci doar un ”asamblant”.

Musk reacţionează astfel după o intervenţie a lui Navarro la CNBC. Consilierul lui Trump declara postului că el consideră că Musk ”nu este un producător de maşini”, ci doar un ”asamblant” prin compania sa Tesla, care urmează să fie afectată, la fel ca întregul sector auto, de suprataxe vamale americane.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.