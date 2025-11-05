Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, agresată sexual în plină stradă în timpul unei deplasări. VIDEO

Agenții Secretariatului pentru Securitatea Cetățenilor din Ciudad de México au arestat marți un bărbat pentru că a hărțuit-o pe stradă pe președinta Claudia Sheinbaum, în timpul unei vizite publice.

Faptele s-au petrecut în timp ce Claudia Sheinbaum se îndrepta către un eveniment la Ministerul Educației Publice și saluta trecătorii în fața Palatului Național din Ciudad de México.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale și care a devenit rapid viral, se vede un bărbat care se apropie de președintă și încearcă să o sărute pe gât, apoi să o apuce de talie și de piept. În timpul acestor câteva secunde, o femeie a observat situația. Personalul de securitate a intervenit pentru a-i despărți, în timp ce agresorul insista să se apropie.

WATCH: Man tries to kiss and touch Mexican President Claudia Sheinbaum as she greets people pic.twitter.com/BJgT3DPh2G — BNO News Live (@BNODesk) November 4, 2025

Președinta Mexicului i-a dat la o parte mâinile bărbatului înainte de a declara calm: „Vom face fotografia, nu vă faceți griji.”

În ciuda prezenței agenților de securitate, bărbatul a încercat din nou să se apropie de ea, înainte de a fi imobilizat de personalul de pază.

Incidentul a stârnit indignarea publicului și a politicienilor, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța președintei și la gravitatea faptei.

