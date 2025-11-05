Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, agresată sexual în plină stradă în timpul unei deplasări. VIDEO

Stiri externe
05-11-2025 | 16:25
Claudia Sheinbaum
Getty

Agenții Secretariatului pentru Securitatea Cetățenilor din Ciudad de México au arestat marți un bărbat pentru că a hărțuit-o pe stradă pe președinta Claudia Sheinbaum, în timpul unei vizite publice.

autor
Ioana Andreescu

Faptele s-au petrecut în timp ce Claudia Sheinbaum se îndrepta către un eveniment la Ministerul Educației Publice și saluta trecătorii în fața Palatului Național din Ciudad de México.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale și care a devenit rapid viral, se vede un bărbat care se apropie de președintă și încearcă să o sărute pe gât, apoi să o apuce de talie și de piept. În timpul acestor câteva secunde, o femeie a observat situația. Personalul de securitate a intervenit pentru a-i despărți, în timp ce agresorul insista să se apropie.

Președinta Mexicului i-a dat la o parte mâinile bărbatului înainte de a declara calm: „Vom face fotografia, nu vă faceți griji.”

Citește și
Claudia Sheinbaum
Președinta Mexicului cere SUA să nu-i trateze pe migranții ilegali ca pe niște infractori. „Au venit pentru viață mai bună”

În ciuda prezenței agenților de securitate, bărbatul a încercat din nou să se apropie de ea, înainte de a fi imobilizat de personalul de pază.

Incidentul a stârnit indignarea publicului și a politicienilor, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța președintei și la gravitatea faptei.

Mark Rutte, în conferința cu Nicușor Dan: România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România

Sursa: News.ro

Etichete: agresiune, mexic, Claudia Sheinbaum,

Dată publicare: 05-11-2025 16:25

Articol recomandat de sport.ro
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Citește și...
Noi probleme pentru Elon Musk. SpaceX riscă un proces cu Mexic din cauza rachetelor pe care le-a lansat
Stiri externe
Noi probleme pentru Elon Musk. SpaceX riscă un proces cu Mexic din cauza rachetelor pe care le-a lansat

Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului a amenințat că îl va chema în justiție pe Elon Musk pentru poluarea provocată de lansările rachetelor companiei SpaceX care au loc din apropierea graniței cu SUA.

Președinta Mexicului cere SUA să nu-i trateze pe migranții ilegali ca pe niște infractori. „Au venit pentru viață mai bună”
Stiri externe
Președinta Mexicului cere SUA să nu-i trateze pe migranții ilegali ca pe niște infractori. „Au venit pentru viață mai bună”

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a cerut duminică Statelor Unite să nu-i trateze pe migranți ca pe niște infractori, declarație făcută în urma raidurilor din Los Angeles.

Mexicul declară că va da în judecată compania Google dacă aceasta va continua să utilizeze denumirea „Golful Americii”
Stiri externe
Mexicul declară că va da în judecată compania Google dacă aceasta va continua să utilizeze denumirea „Golful Americii”

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a ameninţat luni că va da în judecată compania americană Google dacă aceasta va continua să folosească pe hărţile sale denumirea de "Golful Americii", informează AFP.

Recomandări
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”
Stiri Politice
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”

Mark Rutte, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a sosit la București pentru o vizită oficială de două zile. Secretarul general al NATO a sosit la Palatul Cotroceni și a fost întâmpinat de președintele Nicușor Dan.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR în care se afla s-a stricat
Stiri Sociale
Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR în care se afla s-a stricat

Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR Călători cu care mergea la Brașov s-a defectat, în apropiere de Sinaia. Diplomatul a ajuns în cele din urmă la destinație cu apropae 2 ore și jumătate întârziere.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Noiembrie 2025

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28