Decizia vine în contextul în care salariul minim lunar este de 130 de bolivari (27 de cenți), iar inflația anuală depășește 600%, relatează AFP și Reuters, preluate de news.ro.

„Greșelile economice din trecut trebuie corectate", a declarat Rodríguez la televiziunea de stat, promițând că majorarea va fi „responsabilă" și va ține cont de impactul asupra inflației. Chiar și cu primele de stat, salariile ajung la circa 150 de dolari, insuficient pentru coșul alimentar de bază estimat la 645 de dolari.

Liderul interimar Delcy Rodriguez, care conduce sub presiunea lui Donald Trump – ce a afirmat că se află de fapt la cârma țării – a subliniat că obiectivul este „restabilirea veniturilor lucrătorilor prin creșterea productivă" în sectoarele hidrocarburilor și minier. Ea a respins privatizarea PDVSA și a reluat apelul pentru încetarea sancțiunilor americane.

Sindicatele și angajații, care se plâng de salarii "de mizerie" înghețate de patru ani, au chemat la manifestații ample joi, la Caracas.

Relațiile dintre SUA și Venezuela s-au îmbunătățit după capturarea lui Maduro, administrația Trump colaborând cu Rodríguez pentru extinderea prezenței americane în sectoarele petrolier și minier.