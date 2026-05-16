Avionul care i-a transportat din Netherlands, a aterizat la RAAF Base Pearce, în apropiere de Perth, capitala statului Australia de Vest. Pasagerii, membrii echipajului și medicul care i-a însoțit au fost transportați cu autobuzul la centrul de carantină din apropiere, Bullsbrook.

Ministrul australian al Sănătății, Mark Butler, a declarat că guvernul va implementa una dintre cele mai stricte măsuri de carantină din lume ca răspuns la acest focar.

El a explicat că pasagerii navei de croazieră MV Hondius care s-au întors în SUA și în majoritatea țărilor europene vor petrece doar câteva zile într-un centru de carantină înainte de a fi trimiși acasă, scrie AP.

„Am luat decizia de a adopta o abordare mai strictă în privința carantinei, deoarece suntem hotărâți să ne asigurăm că nu există absolut niciun risc de transmitere a acestui virus în comunitatea australiană”, a declarat Butler reporterilor în orașul său natal, Adelaide.

Cei cinci cetățeni australieni și un cetățean din Noua Zeelandă vor petrece perioada de carantină de trei săptămâni în această unitate, care fusese utilizată foarte puțin de când a fost construită în 2022 ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Butler a precizat că încă nu a fost luată o decizie privind măsurile de precauție care ar trebui aplicate pentru restul perioadei de 42 de zile de potențială incubație identificată de OMS.

Cei șase pasageri au fost testați negativ înainte de a părăsi Olanda, au fost evaluați de un medic în timpul zborului și urmează să fie supuși unor controale medicale mai detaliate la Bullsbrook, a adăugat Butler.

În America, autoritățile sanitare i-au transferat joi pe cei doi pasageri care fuseseră inițial trimiși la Atlanta către Centrul Național de Carantină din Omaha. Purtătoarea de cuvânt a Nebraska Medicine, Kayla Thomas, a declarat că cei doi au fost considerați apți din punct de vedere medical pentru transfer, însă nu a precizat dacă testele lor au fost negative.

Thomas a spus că oficialii din sănătate s-au simțit confortabil să aducă toți pasagerii la Omaha acum că nimeni nu mai este tratat în unitatea de bioizolare a spitalului. Inițial, unul dintre pasageri fusese internat acolo după ce testase pozitiv pe navă, însă ulterior a avut rezultat negativ la hantavirus.

Nava MV Hondius se afla într-o croazieră din Argentina către Antarctica și apoi spre mai multe insule izolate din Oceanul Atlantic de Sud, când a fost identificat focarul de hantavirus. Trei persoane dintre cele 11 cazuri raportate la bord au murit.

După finalizarea evacuării tuturor pasagerilor și a multor membri ai echipajului, nava MV Hondius navighează acum înapoi spre Olanda, unde va fi curățată și dezinfectată.