„Încercăm să depășim această situație”, a declarat Ford sâmbătă, adăugând că, dacă Statele Unite s-ar confrunta cu incendii similare, Canada ar interveni pentru a-și sprijini vecinii, potrivit News.ro.

Vineri, Donald Trump a acuzat autoritățile canadiene de administrarea necorespunzătoare a pădurilor și a afirmat că va include „costul incalculabil” al combaterii poluării provocate de fum în tarifele deja aplicate produselor canadiene. Casa Albă nu a comentat declarațiile premierului din Ontario.

Doug Ford a precizat că în prezent ard aproximativ 655.000 de hectare de pădure în Ontario, cea mai populată provincie a Canadei.

„Inima mi se frânge pentru oamenii care și-au pierdut locuințele, cabanele sau afacerile”, a spus premierul, precizând că le-a transmis miniștrilor săi că „nu există limite” în ceea ce privește fondurile necesare pentru protejarea populației.

Ford a afirmat, totodată, că, dacă Donald Trump dorește ca Canada să intensifice lucrările de curățare și exploatare a pădurilor, ar trebui să elimine tarifele americane aplicate lemnului de rășinoase importat din Canada. Potrivit acestuia, eliminarea acestor taxe ar facilita valorificarea lemnului rezultat din exploatări și ar contribui la reducerea riscului de incendii.

Aproape 1.000 de incendii active, iar fumul a afectat calitatea aerului în SUA

Între timp, ministrul federal al Situațiilor de Urgență, Eleanor Olszewski, a anunțat că armata canadiană va evacua pe calea aerului locuitorii comunității Fort Hope, din nord-vestul provinciei Ontario, una dintre cele mai afectate de incendii.

Ministerul canadian al Resurselor Naturale a anunțat că, în cursul nopții, au fost identificate 69 de noi incendii, ceea ce ridică numărul total al focarelor active la 955.

De la începutul sezonului au ars aproape 28.500 de kilometri pătrați de vegetație, însă suprafața afectată rămâne sub media ultimilor cinci ani.

Fumul transportat de vânt a determinat autoritățile americane să emită avertizări privind calitatea aerului în mai multe state din estul țării. Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a clasificat calitatea aerului drept „nesănătoasă” în sudul provinciei Ontario și în zone din Ohio, Virginia de Vest, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware și Washington D.C., în timp ce, în unele regiuni din vestul statului Pennsylvania, inclusiv în Pittsburgh, nivelul poluării a fost considerat „foarte nesănătos”.

Ministrul Resurselor Naturale din Ontario, Mike Harris, a declarat că activitatea incendiilor a început să se reducă în ultimele 24 de ore și că prognozele indică o îmbunătățire semnificativă a condițiilor meteorologice în următoarele zile.