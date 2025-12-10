Drone detectate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin. Rusia susține că nu se află în spatele incidentului

Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că s-ar afla în spatele dronelor apărute la sosirea în Irlanda a avionului lui Volodimir Zelenski.

„Din păcate, ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută aici, la Dublin, este un nou exemplu al atacurilor hibride şi al ameninţărilor hibride ale Rusiei pe teritoriul european”, a declarat responsabilul european în cadrul unei conferinţe de presă comune cu prim-ministrul irlandez Micheál Martin. Acesta din urmă a fost de aceeaşi părere, respingând declaraţiile ambasadorului rus care a negat implicarea Rusiei în acest incident.

Rusia respinge acuzațiile

Într-un comunicat citat de cotidianul Irish Times, Ambasada Rusiei a respins categoric orice încercare de a prezenta acest incident în termeni de „posibilă implicare rusă”, susţinând că „nu există niciun temei pentru aceasta”.

„Nu împărtăşesc punctul său de vedere, doresc să reamintesc că acelaşi ambasador ne-a asigurat în 2022 că Rusia nu intenţiona să invadeze Ucraina şi am văzut cum s-a terminat”, a comentat marţi premierul irlandez. „Cred că incidentul cu dronele se înscrie, aşa cum a spus Antonio, într-o serie de incidente similare care au avut loc şi în alte state europene”, a adăugat Martin.

Poliția a deschis o anchetă

Poliţia irlandeză a anunţat vineri că a deschis o anchetă cu privire la aceste incursiuni ale dronelor. Potrivit cotidianului irlandez The Journal, incidentul a avut loc în jurul orei locale 23:00, pe 1 decembrie, în momentul în care avionul preşedintelui Zelenski urma să aterizeze pe aeroportul din Dublin.

Mai multe drone au pătruns în zona care fusese interzisă pentru zbor din cauza vizitei şi s-au îndreptat spre ruta prevăzută pentru zbor, la scurt timp după trecerea avionului, care era puţin în avans faţă de orarul prevăzut.

În ultimele săptămâni, în Europa au fost semnalate mai multe zboruri cu drone deasupra infrastructurilor sensibile, iar oficialii au acuzat Rusia că se angajează în aceste acţiuni de război hibrid.

