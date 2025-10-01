Premierul Danemarcei avertizează că situația de securitate din Europa se va înrăutăți și va deveni mai gravă

Stiri externe
01-10-2025 | 11:28
Mette Frederiksen
AFP

Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat că recentele observații de drone în spațiul aerian al Danemarcei reprezintă „doar începutul; situația se va înrăutăți și va deveni mai serioasă”, scrie The Guardian. 

autor
Vlad Dobrea

În două interviuri majore, acordate ziarului danez Berlingske și publicației Financial Times, Frederiksen a îndemnat Europa să discute „mai în profunzime” ce înseamnă noua situație de securitate pentru continent și cum ar trebui acesta să răspundă amenințărilor.

Într-o declarație tranșantă, ea a spus că situația din Europa îi amintește de perioada interbelică a secolului XX, în condițiile în care continentul se confruntă atât cu amenințările generate de „războiul real” din Ucraina, cât și cu un nou și amplu război hibrid dus împotriva sa.

„Ideea unui război hibrid este să ne amenințe, să ne dezbine, să ne destabilizeze. Să folosească drone într-o zi, atacuri cibernetice a doua zi, sabotaj în a treia zi. Deci acest lucru nu se va încheia doar prin [consolidarea] capacităților”, a declarat Frederiksen pentru FT.

Comentariile sale vin în contextul în care liderii UE se întâlnesc la Copenhaga pentru o reuniune informală a Consiliului European, axată în mare parte pe securitate și pe Ucraina, la care Volodimir Zelenski va participa prin videoconferință. Evenimentul va fi urmat mâine de o reuniune mai amplă a Comunității Politice Europene.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard. „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari”

Însă pregătirile pentru aceste evenimente au fost umbrite de recentele observații de drone și perturbările majore provocate în Danemarca și, mai larg, în țările nordice, ceea ce a evidențiat gravitatea situației. Mai multe state – inclusiv Franța, Germania, Polonia, Suedia, Marea Britanie, Ucraina și Statele Unite – și-au oferit sprijinul pentru a asigura buna desfășurare a evenimentelor.

Sursa: The Guardian

Etichete: europa, aparare, Mette Frederiksen,

Dată publicare: 01-10-2025 11:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Donald Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard. „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari”
Stiri externe
Donald Trump anunţă că se apropie de un acord cu Universitatea Harvard. „Ei vor plăti 500 de milioane de dolari”

Preşedintele american Donald Trump anunță că administrația sa este aproape de un acord cu Universitatea Harvard, vizată de critici, prin care instituția va plăti 500 de milioane de dolari, potrivit AFP.

Rusia arestează bulgari de pe teritoriul său. Tânără condamnată la 3 ani de închisoare pentru un comentariu pe Telegram
Stiri externe
Rusia arestează bulgari de pe teritoriul său. Tânără condamnată la 3 ani de închisoare pentru un comentariu pe Telegram

Rusia a arestat zilele acestea un cetățean bulgar, la scurt timp după ce o altă tânără bulgăroaică a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru un comentariu pe Telegram. Represaliile Rusiei vin pe fondul unor relații foarte tensionate cu Bulgaria.

 

Germania a aprobat exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora
Stiri externe
Germania a aprobat exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora

Germania a aprobat exporturi de arme către Israel în valoare de peste 2,4 milioane de euro, chiar și după introducerea unei suspendări parțiale a livrărilor, potrivit unui răspuns oficial citat de dpa.

Recomandări
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Octombrie 2025

03:12:52

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28