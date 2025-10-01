Premierul Danemarcei avertizează că situația de securitate din Europa se va înrăutăți și va deveni mai gravă

Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat că recentele observații de drone în spațiul aerian al Danemarcei reprezintă „doar începutul; situația se va înrăutăți și va deveni mai serioasă”, scrie The Guardian.

În două interviuri majore, acordate ziarului danez Berlingske și publicației Financial Times, Frederiksen a îndemnat Europa să discute „mai în profunzime” ce înseamnă noua situație de securitate pentru continent și cum ar trebui acesta să răspundă amenințărilor.

Într-o declarație tranșantă, ea a spus că situația din Europa îi amintește de perioada interbelică a secolului XX, în condițiile în care continentul se confruntă atât cu amenințările generate de „războiul real” din Ucraina, cât și cu un nou și amplu război hibrid dus împotriva sa.

„Ideea unui război hibrid este să ne amenințe, să ne dezbine, să ne destabilizeze. Să folosească drone într-o zi, atacuri cibernetice a doua zi, sabotaj în a treia zi. Deci acest lucru nu se va încheia doar prin [consolidarea] capacităților”, a declarat Frederiksen pentru FT.

Comentariile sale vin în contextul în care liderii UE se întâlnesc la Copenhaga pentru o reuniune informală a Consiliului European, axată în mare parte pe securitate și pe Ucraina, la care Volodimir Zelenski va participa prin videoconferință. Evenimentul va fi urmat mâine de o reuniune mai amplă a Comunității Politice Europene.

Însă pregătirile pentru aceste evenimente au fost umbrite de recentele observații de drone și perturbările majore provocate în Danemarca și, mai larg, în țările nordice, ceea ce a evidențiat gravitatea situației. Mai multe state – inclusiv Franța, Germania, Polonia, Suedia, Marea Britanie, Ucraina și Statele Unite – și-au oferit sprijinul pentru a asigura buna desfășurare a evenimentelor.

