Majorarea preţurilor futures pentru motorină au depășit avansul cotaţiilor ţiţeiului, în condiţiile în care livrările din Orientul Mijlociu sunt în derivă, informează site-ul oilprice.com.

Motorina se confruntă cu cel mai acut risc în privinţa livrărilor de combustibil pe termen scurt, conform estimărilor Kpler.

Ca urmare a perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu, în urma închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz, preţurile combustibililor au crescut luni dimineaţa cu peste 10%.

La Intercontinental Exchange Inc (ICE) preţurile futures pentru motorină au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, înregistrând la deschidere un avans de 17%, depăşind majorarea de 13% a cotaţiei barilului de petrol Brent, care a depăşit în Asia 80 de dolari, luni dimineaţa.

Pe termen scurt, motorina se confruntă cu cea mai acută presiune fizică, din câteva motive, susţine analistul Amena Bakr de la Kpler. Acestea includ faptul că motorina este principalul combustibil în sectorul logisticii militare, aprovizionarea este concentrată regional, şi este produsul petrolier cel mai greu de înlocuit rapid cu o sursă alternativă de aprovizionare.

Impactul conflictului

Impactul imediat al conflictului asupra motorinei va fi extrem de ridicat, crede Kpler, iar dificultăţile se vor extinde săptămâna aceasta. Alternativele limitate pe termen scurt fac riscul aprovizionării cu motorină chiar mai acut decât riscurile pentru ţiţei, combustibili pentru aviaţie şi gaze naturale lichefiate (GNL).

Ţiţeiul şi combustibilii pentru aviaţie se confruntă cu un impact ridicat iminent, dar motorina - din cauza lipsei de alternative suficiente de aprovizionare - ar urma să se confrunte cu un impact "extrem de ridicat" iminent, conform Kpler, deşi motorina are cea mai redusă pondere din livrările care trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Un total de 10,3% din comerţul global pe cale maritimă de motorină tranzitează Strâmtoarea Ormuz, precum şi 19,4% din combustibilii pentru aviaţie şi 16% din comerţul pe mare de benzină şi păcură, arată analizele Kpler.

"Orice închidere semnificativă - sau chiar o închidere susţinută de facto determinată de retragerea asigurării - va declanşa simultan şocuri de aprovizionare la multiple tipuri de materii prime", susţine analistul Amena Bakr de la Kpler.