Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Jarosław Kaczyński, citat de dpa și preluat de Agerpres. „Partidul trebuie să câștige alegerile, iar Czarnek este omul potrivit pentru a-l înlocui pe Donald Tusk", a declarat co-fondatorul PiS.

Profilul candidatului: linie dură și controverse

Czarnek, profesor de drept, este cunoscut ca adept al unei linii dure în cadrul partidului populist de dreapta care a guvernat Polonia din 2015 până în 2023. În 2020, el a afirmat că homosexualii, bisexualii și transsexualii „nu sunt egali cu oamenii normali", ulterior cerându-și scuze.

În discursul de nominalizare, Czarnek a atacat guvernul pro-european al lui Tusk: „Noi vrem să avem grijă de Polonia autentică, adevărata Polonie pe care vrem să o redăm poporului polonez, astfel încât polonezul normal, obișnuit, să poată fi din nou cetățean al propriului său stat", a declarat el pentru PAP.

Strategia electorală: flirt cu extrema dreaptă

Miza pe Czarnek sugerează că PiS speră să atragă voturi de la Confederația, formațiunea de extremă dreaptă condusă de Grzegorz Braun, considerat antisemit. Întrebat recent despre o posibilă coaliție cu extremiștii, Czarnek a răspuns că „orice este posibil".

PiS este cotat în sondaje cu circa 22% din preferințe. Kaczyński menține un rol proeminent în rândul conservatorilor polonezi.