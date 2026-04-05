Americanii o acuză și de susținerea amenințărilor Teheranului la adresa expatriaților iranieni etichetați drept „trădători”, înainte de arestarea sa de vineri de către agenții ICE.

Hamideh Soleimani Afshar, în vârstă de 47 de ani, nu s-a limitat la a redistribui mesajele regimului — ea le-a repetat cu propriile cuvinte, salutând represiunea împotriva disidenților și amplificând narațiunile de război care promovau performanțele Teheranului pe câmpul de luptă, arată New York Post.

SUA, „Marele Satana”

În postări vulgare, Afshar a numit SUA „Marele Satana” și a sărbătorit atacurile împotriva soldaților americani staționați în Orientul Mijlociu, potrivit Departamentului de Stat.

„A lua despăgubiri de război de la gunoaiele care și-au vândut patria este foarte satisfăcător 😂 … Acum, du-te și urmărește-ți banii și bunurile”, a scris ea într-o poveste de pe Instagram obținută de The Post, care a fost tradusă din limba farsi originală.

„Oficialii americani au declarat pentru New York Times că Iranul reacționează mai eficient decât se aștepta administrația Trump și a demonstrat o capacitate militară mai puternică”, a scris ea într-o altă postare în limba farsi.

Afshar a susținut, de asemenea, amenințările tot mai intense venite din partea Teheranului la adresa iranienilor din străinătate — inclusiv avertismente privind confiscarea bunurilor și chiar execuția, batjocorind în același timp criticii și apărând poziția regimului.

„Încă mai îndrăznesc să facă astfel de afirmații? … Desigur, prin «imigranți» se referă la cei ale căror mâini sunt pătate cu sângele poporului. Se referă la cei care și-au vândut patria”, a scris ea.

Între postările de propagandă, Afshar a împărtășit fotografii cu stilul ei de viață luxos din Los Angeles, precum și cu ea însăși în ținute de couture sumare, care ar fi ilegale în Republica Islamică, unde femeile au fost arestate și bătute până la moarte pentru că nu purtau văluri.

Într-o fotografie aparent retușată, Afshar își etalează brățările de aur, unghiile îngrijite și un hanorac cu glugă Louis Vuitton. Într-o altă imagine, ea bea dintr-o sticlă de șampanie în deșert, lângă un elicopter.

Luându-și o pauză de la fotografiile sale pline de strălucire, ea a amplificat zvonurile privind diviziunile politice din SUA pe tema războiului, distribuind un titlu care spunea: „Wall Street Journal: Crește presiunea internă împotriva lui Trump în legătură cu războiul cu Iranul”.

Afshar părea, de asemenea, să salute noua conducere a Iranului, distribuind un anunț al presei de stat care declara numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de Lider Suprem, într-o postare însoțită de un cântec persan religios.

„Ayatollahul Seyyed Mojtaba Khamenei a fost numit al treilea Lider Suprem al Revoluției Islamice, în urma unui vot decisiv al Adunării Experților…”, se arată în postare.

Opozanta lui Reza Pahlavi

Într-o altă postare, Afshar a distribuit o imagine anti-opoziție care îl viza pe Reza Pahlavi, fiul cel mare al ultimului șah al Iranului, care trăiește în SUA ca disident în exil. Caricatura politică îl înfățișează pe Pahlavi zâmbind în timp ce ține steagurile SUA și Israelului, în timp ce în spatele său un oraș arde sub focul rachetelor — imagini menite să-l prezinte ca fiind aliat cu dușmanii străini împotriva Iranului.

Postarea, intitulată „De ce Reza Pahlavi nu este viitorul Iranului”, îl prezenta pe exilat ca fiind complice la distrugerea țării — un mesaj pe care ea l-a amplificat fără comentarii, semnalând alinierea la narațiunile regimului care atacă opoziția iraniană.

Într-o altă postare, Afshar a recurs la o retorică naționalistă radicală, avertizând că, deși „acest nor negru se va risipi deasupra Iranului”, cei care s-au aliat cu dușmanii țării vor purta o „stigmă” permanentă ca trădători — înainte de a cita un vers clasic care afirmă că a muri cu onoare este mai bine decât a trăi ca dușman al patriei.

Nepoata lui Qasem Soleimani a intrat în SUA în 2015 cu o viză de turist, a primit azil în 2019 și a obținut cartea verde în 2021 — statut pe care secretarul de stat Marco Rubio l-a revocat săptămâna aceasta, înainte de arestarea ei în Los Angeles.

Ea a fost luată în custodia ICE și se confruntă acum cu expulzarea din țară, au spus oficialii, după ce autoritățile au acuzat-o că a promovat propaganda regimului iranian în timp ce locuia în SUA.

Fiica ei, Sarinasadat Hosseiny, în vârstă de 25 de ani, a fost, de asemenea, arestată de agenții ICE și i-a fost revocată cartea verde după ce a intrat în țară cu o viză de student în 2015 și a obținut ulterior rezidența permanentă în 2023.

Măsurile represive s-au extins dincolo de familia Soleimani.

Luna trecută, Departamentul de Stat i-a retras statutul legal și lui Fatemeh Ardeshir-Larjiani — fiica unei personalități de vârf a regimului iranian — care, potrivit oficialilor, a părăsit între timp SUA și i s-a interzis definitiv să se întoarcă.

Generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis pe 3 ianuarie 2020 în timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad. Două rachete au fost lansate de o dronă de tip MQ-9 Reaper. Pentagonul a confirmat că Donald Trump a dat ordinul ca generalul iranian să fie ucis.