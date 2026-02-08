După o campanie electorală puternic perturbată de intemperiile care au lovit ţara în ultimele două săptămâni, secţiile de votare s-au deschis la ora 08:00 (ora locală şi GMT) pentru 11 milioane de alegători din Portugalia şi din străinătate.

Primele prognoze sunt aşteptate la ora 20:00.

Socialistul moderat Antonio Jose Seguro a ieşit în frunte în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia.

În cele cinci decenii de când Portugalia a renunţat la dictatura fascistă, alegerile prezidenţiale au necesitat o singură dată, în 1986, al doilea tur, ceea ce evidenţiază cât de fragmentat a devenit peisajul politic odată cu ascensiunea extremei dreapta şi dezamăgirea alegătorilor faţă de partidele mainstream.

Preşedinţia este o funcţie în mare parte ceremonială în Portugalia, dar deţine unele puteri cheie, inclusiv, în anumite circumstanţe, aceea de a dizolva Parlamentul, de a convoca alegeri parlamentare anticipate şi de a respinge legi.