Autoritățile au precizat că, în prezent, piața angro iberică de electricitate (MIBEL) se situează mult sub nivelul care ar declanșa aplicarea măsurii, prețul fiind de aproximativ 37,6 euro/MWh.

Condițiile pentru activarea plafonării

Mecanismul de protecție pentru consumatori ar urma să fie activat dacă prețurile la energie pentru consumatori cresc cu peste 70% sau depășesc de 2,5 ori media ultimilor cinci ani, adică peste pragul de 180 euro/MWh.

În cazul atingerii acestui nivel, guvernul ar declara oficial o criză energetică și ar putea interveni pentru a sprijini populația și majoritatea companiilor, cu excepția marilor corporații. Măsurile ar include limitarea prețurilor sau chiar stabilirea unor tarife sub costul de producție.

Costurile inițiale ale acestor intervenții ar urma să fie suportate de stat și recuperate ulterior, fără ca autoritățile să detalieze mecanismul exact.

Plafonarea ar fi însoțită de măsuri de eficiență energetică: gospodăriile ar trebui să reducă consumul la 80% din nivelul anului anterior, iar companiile la 70%.

Contextul creșterii prețurilor la energie

Decizia vine pe fondul creșterii îngrijorărilor globale privind costurile energiei, după ce atacurile Iranului asupra unor facilități energetice din Qatar, Arabia Saudită și Kuweit au dus la creșterea prețului petrolului Brent cu peste 3%, până la 110,83 dolari pe baril, iar prețurile gazelor din Europa au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Totuși, Portugalia este mai puțin dependentă de gazele naturale, comparativ cu alte state europene. Aproximativ 79% din energia electrică consumată în primele două luni ale anului a provenit din surse regenerabile, conform datelor oficiale, ceea ce ar putea limita impactul crizei energetice asupra economiei.