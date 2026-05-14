De asemenea, în maşina acestuia ar fi fost găsiţi alţi 30.000 de euro.

Parchetul General a efectuat, miercuri şi joi, 13 percheziţii într-un dosar de trafic de influenţă şi infracţiuni de corupţie, printre care şi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, vizaţi fiind şi doi procurori de la această unitate de parchet - Gigi Ştefan şi Teodor Niţă.

Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, precum şi alte infracţiuni de corupţie, comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026.

„Au avut loc percheziţii, s-au ridicat medii de stocare. Cum ne aşteptam, domnul procuror Teodor Niţă a căpătat calitatea de suspect doar pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu. (...) Eu am asistat doar la percheziţia efectuată în biroul domnului procuror Teodor Niţă. (...) La domiciliul lui nu s-au găsit niciun fel de documente", a declarat avocatul Liviu Zaharia, care îl reprezintă de Teodor Niţă.

Avocatul a confirmat că procurorul este transportat cu duba la sediul Parchetului General din Capitală pentru audieri, pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

Gigi Ştefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar Teodor Niţă a fost subordonatul acestuia.