Iranul „este mai slab ca niciodată”, în timp ce Israelul este o putere regională „şi unii ar spune chiar o putere mondială”, a afirmat el într-o conferinţă de presă, a doua pe care o ţine de la începutul războiului, în 28 februarie.
Benjamin Netanyahu: „Iranul este mai slab ca niciodată”. Prim-ministrul spune că Israelul este o putere mondială
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a salutat joi realizările din războiul împotriva Iranului, anunţând că regimul de la Teheran „nu mai poate îmbogăţi uraniu” şi nu mai este capabil să fabrice rachete balistice.