Au ajuns însă în „orașul păcatului" - stațiunea Pattaya, căutată pentru viața de noapte tumultoasă. Pentru Statele Unite, locul are, de asemenea, o puternică rezonanță istorică, din timpul Războiului din Vietnam.

Imediat după ce portavionul a acostat, cei 5.000 de militari au ajuns în Pattaya cu autobuzele. Autoritățile și localnicii i-au primit cu brațele deschise.

Dan Keeler, comandantul USS Abraham Lincoln: „Suntem foarte, foarte bucuroși să fim aici, pe plaja din Pattaya. Vă mulțumim, domnule primar, pentru că ne-ați întâmpinat. Este o pauză binemeritată pentru întregul echipaj. Și așteptăm cu nerăbdare să petrecem timpul aici, să ne odihnim puțin și să ne relaxăm.”

Jonathan Head, BBC, Pattaya: „După o misiune record, 250 de zile pe mare, fără întrerupere, portavionul USS Abraham Lincoln a ancorat aici, în faimoasa - unii ar spune infama - stațiune thailandeză Pattaya. Mai mult sau mai puțin, această stațiune a fost creată datorită permisiilor soldaților americani din Trupele terestre, Marină și Aviație, în timpul războiului din Vietnam. Până atunci era doar un sătuc de pescari, adormit. Proximitatea unei uriașe baze militare americane o face drept locul cel mai potrivit pentru odihna și distracția soldaților.”

„Aceasta este faimoasa promenadă din Pattaya, cu baruri și localuri pentru toate gusturile. Și tot aici este locul de desfășurare a unei notorii industrii a sexului”- explică jurnalistul.

Barurile „păcătoase”

Marinarilor americani li s-a spus că pot veni aici. Dar în niciun caz pe strada alăturată, unde sunt concentrate „păcătoasele" baruri cu dansuri erotice. Teoretic, prostituția este ilegală în Thailanda, dar toată lumea știe că sunt zeci de mii de lucrători sexuali în oraș. Numeroasele magazine de canabis din Pattaya le sunt, de asemenea, interzise militarilor americani.

Poliția a făcut raiduri și arestări în stațiunea considerată de FBI drept una dintre principalele destinații din lume pentru turism sexual.

Dincolo de aceste aspecte picante, comercianții locali visează la un boom economic, sperând ca americanii de pe portavion vor cheltui, cumulat, câteva sute de mii de dolari.

Portavionul Abraham Lincoln a participat la operațiunile militare din Orientul Mijlociu, după ce a fost trimis inițial în Asia. Misiunea mult prelungită a generat rapoarte privind problemele de sănătate mentală și deteriorarea condițiilor de viață la bord.