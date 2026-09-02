Nava USS Abraham Lincoln are la bord 5 mii de marinari și pușcași marini, care se află în larg de mai bine de 200 de zile.

Prin urmare, poliția a făcut raiduri și arestări în stațiunea considerată de FBI drept una dintre principalele destinații mondiale pentru turism sexual - în ciuda faptului că prostituția e ilegală în Thailanda.

Dincolo de acest aspect, comercianții locali visează la un boom economic, sperând că soldații americani vor cheltui cumulat măcar câteva sute de mii de dolari.

Portavionul Lincoln a participat la operațiunile militare din Orientul Mijlociu, după ce a fost trimis inițial în Asia.

Desfășurarea prelungită a adus cu sine rapoarte privind probleme de sănătate mintală și deteriorare a condițiilor de la bord.