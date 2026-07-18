Și analiștii, și rivalii politici ai lui Trump vorbesc despre o diversiune, care ar putea pregăti măsuri radicale din partea Casei Albe, în legătură cu alegerile legislative de peste 3 luni.

Popularitatea lui Trump este la cel mai scăzut nivel, din cauza impactului economic al războiului din Iran. Iar republicanii riscă să piardă controlul, atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților.

Donald Trump a declasificat sute de documente ale serviciilor de informații, care, susține el, arată „vulnerabilităţi şocante” în sistemul electoral american.

Donald Trump: ”Luate împreună, aceste dezvăluiri scot la iveală un sistem electoral atât de compromis și de vulnerabil, încât nimeni nu-l poate apăra. Sute de milioane de dosare ale alegătorilor americani sunt în mâinile guvernelor străine”.

Într-o declarație făcută la Casa Albă, secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a promis că autoritățile vor investiga, cu fermitate, toate cazurile de fraudă electorală.

Markwayne Mullin: ”Nu este vorba despre reluarea dezbaterilor privind alegerile din 2020, ci despre scoaterea la iveală a ceea ce s-a întâmplat și despre a ne asigura că astfel de lucruri nu se vor mai repeta”.

Acuză China, ignoră complet Rusia

O mare parte a discursului președintelui Trump a fost alocată acuzațiilor la adresa Chinei. Acesta a ignorat, în schimb, în mod grăitor, Rusia.

Donald Trump: ”Pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile prezidențiale din 2020, Republica Populară Chineză a pus în aplicare ceea ce se consideră a fi cea mai mare operațiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la obținerea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani”.

Chinezii au respins, însă, toate acuzațiile lui Trump.

Lin Jian, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Beijing: ”Acuzațiile formulate de Statele Unite sunt complet fabricate și urmăresc să discrediteze China. S-a demonstrat de mult timp că ele sunt lipsite de orice temei. China respectă principiul neamestecului în treburile interne ale altor state”.

Analiștii atrag însă atenția că documentele publicate, cenzurate masiv, nu aduc nici elemente noi și nici dovezi palpabile ale presupusei fraude.

Michael Sobolik, Senior Fellow at Hudson Institute: ”Dacă ar vorbi serios când spune că Partidul Comunist Chinez și Xi Jinping au vrut să-i slăbească poziția, de ce, în același timp, vorbește despre o relație grozavă și stabilă cu Beijingul? Și de ce a permis rețelei TikTok să rămână în SUA, deși are algoritmii controlați de Partidul Comunist Chinez?”.

Propriul Partid Republican refuză să voteze Save America Act

Rep. Hakeem Jeffries, (D) New York, House Minority Leader: ”În realitate, Donald Trump și republicanii încearcă să fure alegerile din noiembrie”.

Trump s-a folosit de ocazie ca să promoveze Actul Save America - o lege privind securitatea și integritatea alegerilor. Proiectul, blocat de mai multe luni în Senat, prevede interzicerea, în mare parte, a votului prin corespondență și obligativitatea prezentării unor documente care să ateste cetățenia americană. În plus, pune alegătorii să arate un act de identitate cu fotografie, la intrarea în secțiile de votare.

Sen. Chris Coons, (D) Delaware: ”Propria lui majoritate republicană refuză să voteze Save America Act. A semănat cu o criză de furie îndreptată împotriva propriului partid”.

Președintele nu și-a ascuns furia provocată de decizia posturilor CNN, ABC și NBC, de a nu transmite în direct alocuțiunea prezidențială pe canalele lor principale - ci doar pe platformele de streaming.

Donald Trump: ”Într-o decizie ieșită din comun, NBC şi ABC au anunțat că nu vor difuza acest discurs. Pentru că ştiu cât de corupt este sistemul nostru şi nu vor să-l demaște. Ele, şi alte instituţii media, fac parte dintr-un complot. Vor să continue această fraudă. O fraudă ca aceasta ar trebui să însemne retragerea licenţelor lor”.