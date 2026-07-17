Trump a anunțat joi seara, într-un discurs către naţiune, declasificarea imediată a unor documente care arată „vulnerabilităţi şocante" în sistemul electoral american şi a cerut Directorului Serviciului Naţional de Informaţii şi FBI să investigheze" China.

Conform preşedintelui american, documentele în cauză „arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile (prezidenţiale) din 2020, China a desfăşurat ceea ce pare a fi cea mai mare operaţiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la achiziţionarea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani", potrivit Agerpres.

În cadrul declaraţiei sale de joi seară de la Casa Albă, Trump a susţinut că dovezile arată cât de periculos este actualul sistem electoral al ţării, afirmând că acesta este expus la un nivel ridicat de atacuri cibernetice „pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile”, generate de interferenţe străine.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va declasifica informaţii critice care dezvăluie vulnerabilităţi în infrastructura electorală a SUA, susţinând că ”datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China”, potrivit CNN. Totodată, Trump susţine că agenţiile de spionaj americane nu au dezvăluit datele compromise ale alegătorilor în 2020.

Donald Trump a susţinut întotdeauna - fără temei - că alegerile prezidenţiale din 2020 i-au fost furate în favoarea lui Joe Biden. Republicanul nu a adus niciodată dovezi privind existenţa unor nereguli masive, iar nenumăraţi experţi, institute independente şi decizii judecătoreşti au concluzionat că nu au existat fraude care ar fi putut influenţa rezultatele, mai scrie Agerpres.