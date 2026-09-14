Băiatul ar fi primit trotineta de la tatăl lui, ca să se plimbe prin oraș.

Totul s-a întâmplat pe o stradă intens circulată din centrul orașului Cluj-Napoca. Tânărul se plimba cu trotineta, moment în care a fost oprit de polițiști pentru control. În timpul verificărilor, agenții au constatat că trotineta electrică avea caracteristici tehnice specifice unui moped. Practic, avea un motor mult mai puternic decât la o simplă trotinetă și putea atinge o viteză mai mare de 25 de km/oră.

Pentru a conduce un asemenea vehicul, tânărul avea nevoie de un permis de conducere, cel puțin categoria AM, iar trotineta ar fi trebuit să fie înmatriculată, potrivit legislației rutiere. Oricum, minorul nu ar fi putut obține un asemenea permis de conducere, întrucât vârsta minimă este de 16 ani pentru categoria AM, iar tânărul are doar 15.

Din primele informații, minorul ar fi primit trotineta de la tatăl lui, ca să se plimbe, susțin polițiștii. Așa că oamenii legii îl cercetează și pe tatăl băiatului, într-un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu are permis de conducere, pentru care riscă închisoare de la 1 la 5 ani.