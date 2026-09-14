Operațiunea a avut loc în provinciile Monza-Brianza și Pavia și a pornit de la urmărirea în trafic a unui camion înmatriculat în România. Polițiștilor italieni li s-a părut suspect.

La un moment dat, camionul a oprit lângă un depozit, iar acolo, trei bărbați, doi români și un italian, au fost văzuți în timp ce descărcau saci. Unul dintre români a pus mai multe genți în portbagajul unei mașini care a și plecat.

A fost oprit însă la scurt timp, iar în autoturism polițiștii au găsit aproximativ 200 de kilograme de hașiș.

În același timp, anchetatorii au verificat depozitul și au mai găsit alte sute de kilograme de droguri, ascunse inclusiv într-un frigider de mari dimensiuni. Depozitul îi aparținea italianului de 79 de ani, care le-a spus polițiștilor că știa că în pachete este cacao.

În total, au fost confiscate aproximativ 520 de kilograme de hașiș, evaluate la aproape două milioane de euro. Potrivit presei italiene, cel puțin zece persoane sunt cercetate în acest dosar.

Cât despre cei doi români, de 32 și 46 de ani, aceștia au ajuns în custodia autorităților din Milano. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 6 ani de închisoare.