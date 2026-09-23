Şeful statului polonez, care se află la New York, la Adunarea Generală a ONU, a declarat că este convins că adoptarea deciziei este "doar o chestiune de timp" şi că şi-ar dori ca înfiinţarea bazei să fie finalizată înainte de expirarea mandatului preşedintelui SUA, Donald Trump, în 2029, scrie News.ro.

Polonia așteaptă decizia SUA

„Când lucrările vor fi finalizate de administraţia SUA şi de ambele guverne, cred că atunci preşedintele Trump va putea participa personal la ceremonia de inaugurare a Fort Trump", a spus Nawrocki.

Ideea înfiinţării unei baze americane permanente a fost exprimată pentru prima dată de predecesorul lui Nawrocki, Andrzej Duda, în 2018. Cu toate acestea, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, oficialii de la Varşovia şi-au dublat eforturile pentru a asigura prezenţa trupelor americane.

Săptămâna trecută, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că se aşteaptă ca serviciile de informaţii să confirme „planuri de atacuri hibride" ale Rusiei împotriva ţărilor care susţin Ucraina.

Bloomberg adaugă că, în ultimele zile, Trump a menţionat că sunt "progrese semnificative" în negocierile cu Varşovia şi a declarat că locaţia bazei ar putea fi anunţată "foarte curând".

Aceste discuţii au loc pe fondul îngrijorării crescânde în restul Europei cu privire la faptul că SUA se pregătesc să-şi reducă prezenţa militară pe continent. Trump le-a comunicat aliaţilor europeni că trebuie să-şi asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor securitate, iar secretarul apărării, Pete Hegseth, efectuează o revizuire a efectivelor militare americane dislocate în Europa.

Aceste temeri sunt deosebit de acute pe flancul estic al NATO, unde ţările se află cel mai aproape de Ucraina şi au fost sub control sovietic în timpul Războiului Rece.

SUA ar putea muta militari în Polonia

Nawrocki a declarat că Polonia, pe teritoriul căreia se află în prezent, pe bază de rotaţie, aproximativ 10.000 de militari americani, va fi pregătită să primească o parte din soldaţii care sunt dislocaţi în prezent în Germania, în cazul în care SUA vor decide să-şi reducă prezenţa în această ţară.

„Ne aflăm în epicentrul unui război hibrid. Provocările ruseşti, pe de o parte, conturează viitorul câmp de luptă, iar pe de altă parte, pun la încercare rezistenţa NATO. Fără îndoială, situaţia este gravă", a declarat preşedintele polonez.

Nawrocki a stabilit legături strânse cu Trump, care l-a susţinut în timpul campaniei prezidenţiale din 2025 din Polonia. De la preluarea mandatului, preşedintele Poloniei îşi poziţionează relaţiile cu omologul său american ca un atu pentru securitatea ţării, iar discuţiile lor se concentrează pe consolidarea prezenţei militare a SUA şi pe cooperarea în domeniul apărării.

Polonia, una dintre ţările NATO care cheltuieşte cel mai mult pentru apărare, a militat de ani de zile pentru o prezenţă militară americană mai mare şi mai constantă. Conform propunerii iniţiale, Duda a sugerat alocarea a peste 2 miliarde de dolari pentru acest proiect. Planul nu a fost însă pus în aplicare, deşi SUA şi-au extins prezenţa militară în Polonia pe măsură ce NATO îşi consolidează flancul estic.

În luna mai, Trump a declarat că va trimite în Polonia încă 5 000 de militari.

Baza mai are probleme de rezolvat

În ultimele luni, iniţiativa privind crearea unei baze permanente a luat, de asemenea, avânt: la începutul acestei luni, reprezentanţi ai administraţiei SUA au sosit în Polonia pentru a inspecta potenţialele locaţii.

Nawrocki a menţionat că mai rămân încă „probleme administrative şi financiare" care trebuie rezolvate.

„Mi-e greu să menţionez date concrete, dar consider că această chestiune este, fără îndoială, rezolvată, întrucât preşedintele Trump este cunoscut pentru faptul că se ţine de cuvânt", a spus el.

Cu toate acestea, eforturile Poloniei de a-şi consolida apărarea sporesc presiunea asupra finanţelor publice, deja tensionate. În luna august, Polonia a anunţat bugetul pentru anul 2027 cu un deficit de 7,1% din PIB - unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, parţial din cauza cheltuielilor semnificative pentru apărare, notează Ukrainska Pravda.