Potrivit Agerpres, care citează Bloomberg, mărci precum BYD Co. au reprezentat aproape 12% din totalul vânzărilor de maşini noi în Europa în luna august, conform datelor furnizate de firma de consultanţă Dataforce.

Producătorii chinezi au fost responsabili pentru una din patru automobile hibride vândute, sau una din trei în cazul modelelor hibride plug-in, profitând de modelele care nu sunt vizate de tarifele vamale ridicate impuse de Uniunea Europeană.

Datele scot la lumină modul în care producătorii auto din China valorifică îngrijorările persistente ale consumatorilor privind reţelele de încărcare şi autonomia vehiculelor electrice, modelele hibride servind drept intermediare către adoptarea completă a vehiculelor electrice.

Totodată, creşterea preţurilor la combustibili pune presiune pe bugetele proprietarilor de maşini cu motoare pe combustie internă.

Cererea pentru maşini electrice şi hibride a crescut cu 27% în luna august

Potrivit Dataforce, cererea pentru maşini electrice şi hibride a crescut cu 27% în luna august, compensând scăderile înregistrate de vehiculele care funcţionează numai cu carburanţi.

Datorită avansului vehiculelor electrice, piaţa auto europeană a crescut cu 4,6% per ansamblu.

În prezent, vehiculele hibride chinezeşti nu sunt supuse aceloraşi tarife vamale ridicate impuse de UE la importurile de vehicule electrice din China, deşi ar putea fi vizate în curând de taxe similare, potrivit publicaţiei germane Handelsblatt.

Autorităţile de la Berlin pregătesc un pachet de măsuri privind securitatea economică, care ar putea include şi tarife pentru automobilele hibride, pe care intenţionează să îl prezinte Bruxelles-ului, a relatat recent Bloomberg.

În Marea Britanie, producătorii auto chinezi nu se confruntă cu tarifele suplimentare aplicate vehiculelor electrice importate în UE. Mai mult de una din cinci maşini noi vândute pe piaţa britanică provine din China, mărci precum Jaecoo (deţinută de Chery Automobile Co.) bucurându-se de succes în rândul consumatorilor.

Deşi volumele nu sunt la fel de mari în Germania, companiile chineze câştigă teren şi pe cea mai mare piaţă auto din Europa, atingând o cotă de piaţă de 6,4% în luna august, conform Dataforce.

"Deşi cota lor de piaţă este relativ mică în comparaţie cu alte regiuni, dimensiunea considerabilă a pieţei germane face ca această expansiune să fie extrem de atractivă", a declarat analistul Dataforce, Julian Litzinger.

În întreaga Europă, vânzările de vehicule electrice sunt în creştere, parţial datorită reintroducerii stimulentelor financiare în ţări precum Germania. Acest lucru afectează însă unii producători europeni, întrucât aceste modele tind să genereze marje de profit mai mici.

Salonul Auto de la Paris, care va avea loc luna viitoare, va oferi producătorilor europeni ocazia de a-şi demonstra capacitatea de a riposta pe teren propriu.

Pentru mărcile chinezeşti, evenimentul reprezintă o oportunitate de a-şi prezenta planurile pentru segmentul premium al pieţei auto, după ce au reuşit deja să câştige teren pe piaţa de masă.