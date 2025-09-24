Polonia nu are „teamă” de dronele ruse. Proclamația președintelui Nawrocki de la tribuna ONU

Polonia e pregătită să-și apere teritoriul, a declarat președintele Karol Nawrocki de la tribuna Națiunilor Unite, fără „teamă” de dronele ruse.

Karol Nawrocki a declarat marți, de la tribuna Națiunilor Unite, că Polonia este pregătită să-și apere teritoriul în urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul său aerian.

„Polonia va reacționa mereu adecvat și este pregătită să-și apere teritoriul. Poporului polonez, ca și țărilor din Europa Centrală și de Est, nu le va fi teamă de dronele ruse”, a afirmat Nawrocki.

El a condamnat actele de provocare ale Moscovei, spunând: „Nu vom permite acte de provocare nemiloase ale Moscovei contra noastră și altor națiuni, acte care ne testează reacțiile și ne intimidează societățile”.

Declarațiile au fost făcute după ce, în mai puțin de două săptămâni, drone și avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al NATO în Polonia, România și Estonia. În Polonia, aproximativ 20 de drone au survolat teritoriul, dintre care trei au fost doborâte. Joi, trei avioane de vânătoare ruse au pătruns în spațiul aerian estonian.

Rusia a negat implicarea sa în aceste incidente. Ca reacție la aceste provocări, mai multe state europene au suplimentat sprijinul pentru apărarea antiaeriană a Poloniei la frontiera estică.

Președintele Nawrocki a subliniat importanța pregătirii continue: „Trebuie să fim pregătiți pentru război în fiecare zi”. El a mai cerut NATO să-și consolideze capacitățile de descurajare în fața acestor amenințări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













