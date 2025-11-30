Polonia, gata să doboare avioane de vânătoare ale Rusiei. Sistemele Patriot au fost activate

Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei.

Potrivit ediției de duminică a ziarului 'Bild', avioane de vânătoare rusești model MiG-31 au zburat vineri în direcția Poloniei și au provocat reacția apărării aeriene poloneze și a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei țări, realtează EFE, citată de Agerpres.

'Armata poloneză și forțele NATO staționate acolo au reacționat rapid și au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă', a menționat 'Bild'.

'Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî obiectele zburătoare inamice', a adăugat ziarul citat.

Germania are două sisteme Patriot operaționale pe aerodromul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, în apropiere de granița Poloniei cu Ucraina.

