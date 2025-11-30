Polonia, gata să doboare avioane de vânătoare ale Rusiei. Sistemele Patriot au fost activate

Stiri externe
30-11-2025 | 16:32
sistem patriot polonia
Getty

Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei.

autor
Alexandru Toader

Potrivit ediției de duminică a ziarului 'Bild', avioane de vânătoare rusești model MiG-31 au zburat vineri în direcția Poloniei și au provocat reacția apărării aeriene poloneze și a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei țări, realtează EFE, citată de Agerpres.

'Armata poloneză și forțele NATO staționate acolo au reacționat rapid și au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă', a menționat 'Bild'.

'Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî obiectele zburătoare inamice', a adăugat ziarul citat.

Germania are două sisteme Patriot operaționale pe aerodromul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, în apropiere de granița Poloniei cu Ucraina.

Citește și
avioane de lupta, polonia
O nouă bază NATO de avioane de luptă ar putea fi construită în Polonia. Ce prevede planul de pace făcut de SUA

Sursa: Agerpres

Etichete: Polonia, avioane rusesti, patriot,

Dată publicare: 30-11-2025 16:32

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
Polonia cumpără trei submarine Saab de 2,73 miliarde dolari: „Consolidăm apărarea în Marea Baltică”
Stiri externe
Polonia cumpără trei submarine Saab de 2,73 miliarde dolari: „Consolidăm apărarea în Marea Baltică”

Polonia a anunțat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziția a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esențial pentru consolidarea apărării țării în Marea Baltică.

O nouă bază NATO de avioane de luptă ar putea fi construită în Polonia. Ce prevede planul de pace făcut de SUA
Stiri externe
O nouă bază NATO de avioane de luptă ar putea fi construită în Polonia. Ce prevede planul de pace făcut de SUA

Planul american de pace în Ucraina prevede că în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă europene, potrivit proiectului consultat de AFP.

Europa își întărește apărarea. Germania exersează tactici de luptă urbană, iar Polonia mobilizează 10.000 de militari
Stiri externe
Europa își întărește apărarea. Germania exersează tactici de luptă urbană, iar Polonia mobilizează 10.000 de militari

Germania exersează tactici de luptă urbană, în Polonia 10.000 de soldați sunt trimiși să păzească obiective importante, iar britanicii monitorizează navele spion ale Rusiei.

Recomandări
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile. Director: „Nu funcționează sterilizarea”
Stiri actuale
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile. Director: „Nu funcționează sterilizarea”

Spitalul Municipal Câmpina a sistat internările, duminică, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă. Directorul medical al unităţii sanitare, Călin Tiu, a oferit detalii pentru Știrile PRO TV.

Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să îl grațieze. Premierul este judecat pentru corupție
Stiri externe
Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să îl grațieze. Premierul este judecat pentru corupție

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, judecat de ani de zile într-un dosar de corupție, îi cere președintelui Itzhak Herzog să-l grațieze.

Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat
Stiri actuale
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat

Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA. Oficialii nu exclud un posibil sabotaj.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 Noiembrie 2025

02:15:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28