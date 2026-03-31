Solicitarea, formulată de comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, reflectă temerile că conflictul din Golful Persic evoluează de la o problemă de prețuri la o veritabilă criză de aprovizionare cu energie, cu implicații serioase pentru economia globală, scrie POLITICO.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din statele membre, consultată de POLITICO, Jørgensen arată că guvernele naționale ar trebui să ia în considerare „măsuri voluntare de reducere a cererii (...), cu o atenție deosebită asupra sectorului transporturilor”. Acest lucru ar putea însemna ca autoritățile să le ceară cetățenilor să conducă sau să zboare mai puțin, pentru a economisi combustibil destinat unor utilizări esențiale, așa cum se întâmplă deja în unele țări asiatice.

Miniștrii europeni ai energiei urmează să aibă marți o reuniune de urgență pentru a discuta măsurile necesare în contextul crizei energetice.

„Perturbări prelungite" pe piaţa energetică

În scrisoarea sa, Jørgensen avertizează că sectorul transporturilor din Europa se confruntă cu creșteri de costuri și riscuri de deficit, din cauza dependenței puternice de regiunea Golfului Persic, de unde UE importa peste 40% din combustibilul pentru aviație și motorină.

El a adăugat că deficitul este agravat de „disponibilitatea limitată a furnizorilor alternativi și a capacităților de rafinare pentru anumite produse în interiorul UE”.

„Statele membre ar trebui să evite măsurile care ar putea crește consumul de combustibil, ar limita libera circulație a produselor petroliere sau ar descuraja producția rafinăriilor din UE”, a subliniat Jørgensen, adăugând că deciziile naționale trebuie luate ținând cont de impactul transfrontalier, pentru a menține „coerența la nivelul UE”.

Deocamdată, statele europene nu au recurs la măsuri de reducere a consumului, frecvente în crizele petroliere din anii 1970, când au fost introduse raționalizarea carburanților și „duminicile fără mașini”. Agenția Internațională pentru Energie a propus deja o serie de măsuri, inclusiv încurajarea muncii de acasă și reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi.

Scrisoarea vine pe fondul scăderii încrederii că războiul cu Iranul se va încheia rapid, ceea ce face mai probabilă apariția unor penurii pe termen lung. Statele membre ar trebui să facă „pregătiri în timp util pentru o posibilă perturbare prelungită”, a mai spus Jørgensen.

Oficialul european a recomandat, de asemenea, intensificarea monitorizării și a schimbului de informații, amânarea lucrărilor neesențiale de mentenanță la rafinării și luarea în calcul a extinderii utilizării biocombustibililor, pentru a înlocui produsele pe bază de combustibili fosili.