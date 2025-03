POLITICO: Nicușor Dan, „matematicianul român care încearcă să oprească destrămarea Vestului de către Putin și Trump”

Primarul general al Bucureștiului, în vârstă de 55 de ani, cunoscut pentru lupta sa împotriva corupției, candidează pentru funcția de președinte al celei de-a șasea țări ca număr de locuitori din Uniunea Europeană, o competiție care a declanșat deja o criză constituțională – și proteste din partea unor figuri importante din administrația președintelui american Donald Trump, mai notează sursa citată, într-un articol deosebit de elogios la adresa actualului primar, care acum candidează la cea mai înaltă funcție în stat.

Anularea alegerilor prezidențiale din România

Alegerile prezidențiale din România au fost anulate în mijlocul unor acuzații de interferență rusă, finanțare dubioasă și o campanie de TikTok extrem de suspectă care a propulsat un outsider relativ necunoscut, cu simpatii pentru Moscova și de extremă-dreapta – Călin Georgescu – pe primul loc.

Cu toate acestea, în ciuda acuzațiilor de interferență, Călin Georgescu a rămas popular, potrivit sondajelor, și se afla pe drumul ”spre succes” în reluarea alegerilor din mai, până când autoritățile electorale au mers mai departe și i-au interzis definitiv să mai candideze.

Vicepreședintele american JD Vance și susținătorul lui Trump, Elon Musk, au folosit cazul României ca un studiu de caz al relelor din politica europeană, denunțând suprimarea lui Georgescu ca pe o travesti a democrației.

Într-un interviu acordat pentru POLITICO, Nicușor Dan alege să nu răspundă violent criticilor venite din partea SUA, pe care le consideră rezultatul ignoranței. Vance și Musk, spune el, pur și simplu nu au suficiente informații despre ce s-a întâmplat pentru a putea judeca corect – și nu e vorba doar de vina lor.

Aceștia au fost influențați de campania mediatică ”zgomotoasă” a lui Călin Georgescu, care a protestat împotriva deciziei de a anula alegerile și a-l interzice – parțial pentru că autoritățile române nu au prezentat suficiente dovezi publice pentru a explica ce s-a întâmplat, explică Nicușor Dan.

„Nu arată bine pentru imaginea României și cred că trebuie să clarificăm totul”, spune Nicușor Dan, întrebat dacă criticile americane dăunează. „Ei sunt liberi să își exprime opiniile. Cred că oamenii din România sunt mult mai interesați de ce spun candidații despre viitorul României.”

Tensiuni politice interne și viitorul alegerilor

Primele sondaje sugerează că un alt politician de extremă-dreapta – George Simion – este pe cale să preia majoritatea voturilor lui Georgescu și are șanse mari să câștige primul tur al reluării alegerilor din 4 mai. Conform unui sondaj important realizat în această lună, Nicușor Dan are o șansă bună de a câștiga președinția dacă ajunge în turul doi pe 18 mai, deși competiția rămâne deschisă, se mai arată în analiza POLITICO.

În joc este direcția viitoare a unei țări cu 19 milioane de locuitori, situată la granița estică a Uniunii Europene, care găzduiește o bază NATO importantă, într-un moment delicat pentru alianța vestică.

Impactul asupra politicii UE dacă Simion câștigă ar fi imens: un nou dislocator de tip Viktor Orbán la conducerea unei țări de două ori mai mari decât Ungaria, amplificând influența naționalismului în politica europeană.

Simion descrie Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) drept „un fel de partid Trumpist” și a promis să pună capăt sprijinului militar pentru Ucraina. De asemenea, a făcut campanie pentru unirea Moldovei cu România și a fost interzis de mai multe ori să intre în Moldova.

Nicușor Dan face o pauză înainte de a oferi analiza sa.

„Cred că există nemulțumire în societatea românească, care a fost mult timp latentă”, spune el, vorbind pentru POLITICO din biroul său din București, un oraș pe care îl conduce din 2020. „Avem o masă mare de oameni care realizează și exprimă faptul că lucrurile nu pot merge în aceeași direcție… sunt oameni care spun că orice alternativă este mai bună decât sistemul actual.”

Nicușor Dan este matematician de profesie, având de două ori scoruri perfecte în prestigioasa Competiție Internațională de Olimpiadă de Matematică. Este pasionat de filozofie, păstrând un aer ușor desprins de realitate din trecutul său academic. Este un contrast puternic cu Georgescu, care apărea în videoclipuri pe TikTok purtând ținută tradițională și se lăuda că nu avea nevoie de un partid pentru că partidul său era România.

Nicușor Dan se angajează să sprijine Ucraina împotriva Rusiei și să păstreze alianțele României în Vest, inclusiv să joace un rol activ în afacerile NATO și ale Uniunii Europene. El consideră că Statele Unite și Europa sunt de aceeași parte, mai scrie POLITICO în analiză.

„Statele Unite și Europa fac parte din același model de civilizație, care este în contradicție cu alte modele de civilizație”, spune el. „Așadar, trebuie să fim împreună în acest conflict al civilizațiilor.”

Îngrijorările privind politica lui Trump față de Rusia

Dar el se îngrijorează că Trump îi oferă președintelui rus Vladimir Putin o cale ușoară în urmărirea păcii în Ucraina și cere președintelui SUA să își reechilibreze abordarea față de negocieri.

„Este foarte legitim să încerci să obții pacea în Ucraina. Toată lumea o dorește”, spune Dan. „Privind răspunsul administrației americane, am văzut o mare presiune asupra părții ucrainene, dar nu am văzut presiune similară asupra părții ruse. Dacă ești administrația Statelor Unite, dacă vrei să presezi partea rusă, poți vorbi despre penalități financiare, poți vorbi despre prețul petrolului și toate aceste lucruri, dar nu am văzut asta.”

„Modul în care se va încheia războiul în Ucraina este foarte important pentru securitatea viitoare a României și Europei… presiunea asupra celor două părți nu a fost echilibrată și cred că Putin se află într-o situație internațională mai bună decât acum o lună.”

Investigațiile sunt în desfășurare pentru a clarifica ce s-a întâmplat exact în timpul primului tur de vot din România anul trecut, pe care Nicușor Dan îl descrie drept „un eșec mare” al instituțiilor statului responsabile cu protejarea democrației. El este frustrat că autoritățile nu au oferit încă un raport complet despre ce s-a întâmplat, lăsând loc pentru teorii ale conspirației.

În perioada Războiului Rece, sub regimul Nicolae și Elena Ceaușescu, România a păstrat o distanță față de conducerea Moscovei, rămânând sceptică față de imperiul sovietic și, în același timp, menținând legături cu Vestul. Această istorie nu va fi uitată de Putin, și nu este uitată nici de Nicușor Dan, potrivit analizei POLITICO.

„În România avem amintiri puternice despre ce înseamnă Rusia”, spune Nicușor Dan. „Cred că regimul rus și Putin au încercat să destabilizeze sistemul democratic din România, dar și în restul acestei părți din Europa. Aceasta face parte din războiul hibrid pe care îl duce împotriva Europei.”

Interferența Rusiei în alegerile din Moldova și posibilele riscuri pentru România

Se presupune că agenții lui Putin au desfășurat o mare operațiune într-o încercare, care în final a fost nereușită, de a influența alegerile prezidențiale de anul trecut din Moldova. Dacă se confirmă interferența electorală rusă în România, va fi o „bună oportunitate” de a educa românii cu privire la pericolele dezinformării și despre cum actorii malefici pot deturna rețelele sociale pentru a destabiliza societățile, crede Nicușor Dan.

Nicușor Dan, candidatul la președinția României, îl caracterizează pe liderul AUR, George Simion, ca fiind favorabil Rusiei și o provocare pentru orientarea pro-vestică a României. Potrivit lui Nicușor Dan, alt rival principal este Crin Antonescu, ce reprezintă establishmentul politic impopular, se mai arată în analiză.

Nicușor Dan și-a construit reputația prin lupta împotriva corupției și prin restaurarea credibilității administrației capitalei României, București.

„Într-o anumită măsură sunt un politician anti-sistem”, spune el. „Cred că oamenii mă văd ca pe un critic al sistemului politic actual și, pe de altă parte, ca pe o persoană onestă, pe care o văd mai rar în alți politicieni. În opinia mea, persona este mai importantă decât programul.”

Ar putea avea dreptate. Cu toate acestea, atracția extremei-drepte este încă puternică, iar cinismul alegătorilor este larg răspândit.

Nicușor Dan nu și-a dorit niciodată să devină politician, dar a fondat un partid pentru o nouă direcție

Nicușor Dan nu a vrut niciodată cu adevărat să fie politician, dar a ajuns să fondeze un partid — Uniunea Salvați România (USR) — din cauza ceea ce a văzut ca fiind o nevoie de o nouă direcție politică. Totuși, nu pare să fie sentimental față de politică și a părăsit partidul pentru a deveni candidat independent.

Pe lângă responsabilitățile de a administra o capitală, Nicușor Dan are și alte opțiuni, în cazul în care alegătorii români vor alege un alt drum în luna mai.

„Dacă nu aș face politică, aș fi matematician”, spune el. „Mulți oameni nu înțeleg că a face matematică este foarte apropiat de un fel de artă, un fel de literatură. Este descoperire în tine și construirea în tine a unui anumit obiect. Este, desigur, foarte rațional, dar și descoperirea lucrurilor înseamnă să lucrezi mult cu subconștientul tău. Ceea ce mă va defini este o mare curiozitate de a înțelege mai multe despre mine, despre lume și despre țara mea.” - se mai arată în analiza POLITICO.

