Ce spune Nicușor Dan despre Călin Georgescu, Klaus Iohannis și Donald Trump. Decizie privind armata, ”chiar dacă e dureros”

Candidatul independent Nicușor Dan a recunoscut în platoul Știrilor ProTV că s-a inspirat și din Călin Georgescu atunci când și-a îndreptat campania electorală spre TikTok.

”Andreea Esca: Ați crescut foarte mult în ultima vreme în social media. Cât de cunoscut credeți că sunteți la nivel național? Cum vă propuneți să îi cuceriți pe oamenii din țară și de la țară?

Nicușor Dan: Am avut o campanie larg mediatizată la București și aveam o notorietate destul de mare în rândul românilor, nu doar a bucureștenilor. Cred că un lucru important este că bucureștenii m-au votat încă o dată și ăsta este un semn că am făcut lucruri bune și, în afară de asta- social media, vizite, discutăm cu oamenii, am fost deja cam în jumătate din județe și vom continua să o facem.

Andreea Esca: Ideea activității atât de mari pe TikTok v-a venit de la ascensiunea lui Călin Georgescu, datorată acestei platforme?

Nicușor Dan: Da. Nu neapărat de la Călin Georgescu, am încercat și în campania de la locale, cu rezultate destul de modeste. Acum am venit cu o echipă nouă, foarte inventivă. E un public acolo care un mod de receptare căruia trebuie să te conformezi prin modul tău de adresare și încercăm să îmbinăm și divertismentul și informația.

Andreea Esca: Am văzut, am văzut că v-ați și tuns pe TikTok. A cui a fost ideea asta?

Nicușor Dan: A echipei de TikTok, tot timpul dăm încredere specialiștilor cu care lucrăm”.

Nicușor Dan s-a ”lepădat” încă o dată de Klaus Iohannis, după ce a spus anterior în emisiunea lui Cătălin Măruță că și l-ar lua la Cotroceni ca și consilier pe fostul șef de stat.

”Andreea Esca: Ieri, i-ați spus colegului meu Cătălin Măruță că l-ați lua consilier la Cotroceni pe fostul președinte Iohannis, pentru că are multe relații internaționale. Astăzi ați revenit, precizând că era o glumă, de la prea mult sos picant? Deci? Varianta finală….

Nicușor Dan: În primul rând, cred că nimeni nu crede că vreau să-mi trăiesc viața pe o insulă pustie cu domnul Antonescu, că și asta am declarat. A fost o emisiune de divertisment, în care a fost o convenție la început că nu există răspuns negativ, trebuie să alegi dintr-un număr de situații persoane, situații care nu se găsesc în viața reală, și răspunsul meu a fost în consecință.

Într-o situație mai mult decât ipotetică, am dat răspunsul ăsta. Pe de altă parte, în spațiul public, l-am calificat pe domnul Iohannis, i-am reproșat faptul că a neglijat lupta anticorupție, că a girat această coaliție care a făcut ca oamenii să se revolte foarte tare în noiembrie, ducând până la anularea alegerilor. Sunt foarte multe păcate pe care le are și în viața reală nu poate exista această ipoteză. A fost un răspuns obligatoriu, într-un context de divertisment”.

Despre o întâlnire cu Trump: ”În primul rând, trebuie să fie o discuție foarte bine pregătită”

Candidatul independent Nicușor Dan nu a dezvoltat informațiile cu privire la echipa sa de specialiști, dar a ținut să precizeze că cel despre care se spune că i-ar fi finanțator nu este, de fapt, pro-Putin.

”Andreea Esca: Care ar fi echipa dvs pentru Cotroceni?

Nicușor Dan: Sunt mulți oameni cu care lucrez acum, pentru că eu am fost până acum un politician de nivel local, cu tangențe mai mult sau mai puțin cu zona națională. Sunt oameni cu care lucrez pe zona economică, pe zona de politică externă, pe zona de justiție, o să găsesc acolo la Cotroceni de asemenea niște oameni și o să fie o evaluare care să fie absolut obiectivă despre care să fie persoanele cele mai bune. Și chiar cred că nici nu ar fi firesc să ajungem să împărțim funcții înainte să ajungem acolo. Dar pot să vă spun că lucrez cu niște echipe foarte serioase, pe toate zonele.

Andreea Esca: S-a vorbit în ultima vreme că unul dintre finanțatorii dvs este omul de afaceri Matei Păun, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Putin. Ați spus chiar că îi cereți sfaturi strategice. Nu vă deranjează asocierea cu un personaj pro-Putin?

Nicușor Dan: Nu este finanțator și opiniile alea datează dinainte de anexarea Crimeii. Este un pro-occidental, fără discuție. Dar, dincolo de asta, eu sunt în spațiul public de 20 de ani și opiniile mele despre lume, despre geopolitică, despre Rusia sunt arhicunoscute”.

Nicușor Dan a vorbit și despre cum ar decurge o întâlnire între el și Donald Trump, apreciind că România trebuie să-și consolideze parteneriatul cu SUA.

”Andreea Esca: Dacă ajungeți președinte, veți fi responsabil de politica externă a României. Cum vedeți viitorul parteneriatului cu Statele Unite?

Nicușor Dan: România trebuie să consolideze parteneriatul pe care îl are și să-l extindă în măsura posibilului. Și pentru asta trebuie să lucrăm cu partenerul american.

Andreea Esca: Dacă ați avea mâine o întâlnire cu Donald Trump, care credeți că ar trebui să fie lucrurile despre care să vorbiți?

Nicușor Dan: În primul rând, trebuie să fie o discuție foarte bine pregătită, pe toate dosarele care sunt în curs pe partea română și partea americană. Evident, îmi doresc foarte tare și cred că și românii își doresc ca acest parteneriat să continuue și prezența militară americană să continue și în Europa și în România și întrebarea ar fi ce ar trebui să facă România pentru ca lucrul ăsta să rămână. Pentru moment, urgența este securitatea.

”Chiar dacă e dureros, sunt pentru mărirea cheltuielilor militare”

În privința războiului din Ucraina, Nicușor Dan crede că acesta trebuie să se încheie cu o pace ”în condiții cel puțin rezonabile” pentru ucraineni. Cât despre România, candidatul independent la președinție spune că nu este de acord cu stagiul militar obligatoriu, însă ar aproba o creștere a cheltuielilor militare, ”chiar dacă e dureros” pentru finanțele României.

”Andreea Esca: Cum și când vedeți sfârșitul războiului din Ucraina? Credeți că ar fi nevoie ca Ucraina să renunțe la teritorii în schimbul păcii?

Nicușor Dan: Asta e ceva ce trebuie să decidă poporul ucrainean. Mi-aș fi dorit ca politica occidentală de ajutor a Ucrainei față de un stat agresor precum Rusia să continue așa cum au început, astfel încât pârghiile de negociere ale Ucrainei să fie mult mai puternice. Vedem o schimbare a poziției a Statelor Unite față de chestiunea asta, vedem în schimb o repoziționare a liderilor europeni care este foarte bună. Este un proces în curs. Evident că toată lumea își dorește pace, numai că acestea trebuie să fie în condiții cel puțin rezonabile pentru statul ucrainean.

Andreea Esca: Sunteți pentru stagiul militar obligatoriu în România?

Nicușor Dan: Nu, în schimb, chiar dacă e dureros, sunt pentru mărirea cheltuielilor militare, pentru că orice e mai bun decât războiul și atunci trebuie să luăm niște bani de undeva să-i ducem în zona militară. Sunt pentru extinderea armatei profesioniste și a echipamentului militar și, dacă tot facem asta, sunt pentru negocieri cu partenerii astfel încât parte din producție să se producă în România, din banii noi care apar pentru armată, astfel încât să dezvoltăm niște zone economice”.

”Acest guvern este obosit”

Nicușor Dan a mai vorbit și despre parteneriatul civil - care trebuie discutat și aprobat de societate, dar și despre cooptarea USR la guvernare.

”Andreea Esca: Ați spus că sunteți pentru familia tradițională. Aveți copii, sunteți căsătorit? Cum se împacă asta cu tradiționalismul?

Nicușor Dan: Nu sunt căsătorit, am doi copii. Sunt un adept al valorilor tradiționale- nu s-a întâmplat în cazul nostru.

Andreea Esca: Credeți în Dumnezeu?

Nicușor Dan: Da.

Andreea Esca: Ce părere aveți despre parteneriatul civil, între doi parteneri de același sex?

Nicușor Dan: Este o chestiune pe care trebuie să o tranșeze societatea. Pe de o parte, există cupluri chiar heterosexuale care sunt în situația de a nu fi căsătorite, din diferite motive și atunci trebuie să existe niște posibilități de a se vizita la spital, de a-și lăsa moștenire. Pe de altă parte, există o poziție a părții conservatoare a societății care spune că parteneriatul civil ar fi primul pas spre legalizara căsătoriilor dintre persoanele de același sex. Eu cred că trebuie să fie o dezbatere a societății, societatea să tranșeze, iar politicienii să fie doar mediatorii acestei dezbateri.

Andreea Esca: Ați spus că veți cere ca USR să intre la guvernare. Va fi alianța mai stabilă, cu USR în guvern?

Nicușor Dan: Acest guvern este obosit și nu mai are parte de încrederea necesară pentru reformele care obligatoriu trebuie făcute mai departe. Apoi, cred că dintr-un viitor guvern trebuie să facă față cât mai multe partide reformiste, iar USR este un partid reformist. Apoi mai cred că președintele trebuie să fie într-o negociere cu aceste partide pro-occidentale, astfel încât formula să fie cât mai reformistă la final”.

