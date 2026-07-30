Politicianul maghiar Péter Balla, fost președinte al circumscripției electorale Eger și candidat la parlament al Coaliției Democrate, a fost arestat pentru 72 de ore după ce mâncat la restaurantul unui hotel din Budapesta și apoi a fugit fără să plătească, scrie Index.

Politicianul a fost prins pe stradă de un chelner, care a fugit după el când a văzut că plecase fără să-și achite nota și l-a reținut până la sosirea poliției.

Conform informațiilor disponibile, Péter Balla se afla în restaurantul unui hotel de patru stele din Budapesta, unde „a mâncat non-stop” începând cu ora 16:00. În jurul orei 19:30, când personalul restaurantului l-a întrebat dacă intenționează să își achite nota de plată, politicianul a rostit un nume ciudat, susținând că era prezent ca oaspete al unei terțe persoane.

În timp ce personalul restaurantului verifica veridicitatea spuselor sale, bărbatul a fugit, lăsând în urmă o notă de plată de peste 50.000 de forinți (circa 725 lei).

Un primar maghiar a folosit codul de bare de la morcovi pentru a lua mărfuri scumpe din magazin

Politicianul nu avea la el nici acte de identitate, nici numerar, iar poliția sosită la fața locului l-a arestat pentru lipsă de act de identitate și apoi l-a reținut pentru 72 de ore. Incidentul necesită, de asemenea, clarificarea motivului pentru care a intrat într-un restaurant fără a avea bani sau documente pentru a-și acoperi consumația.

Restaurantul afectat va depune o plângere penală cu privire la incident și va solicita restituirea sumei rămase pe cale civilă.

Anterior, Ferenc Bujaki, primarul orașului Terpes, a fost prins furând de la un magazin Tesco din Eger, unde a lipit codul de bare al unor morcovi pe produse mai scumpe la o casă de marcat cu autoservire, provocând pagube de aproximativ 50.000 de forinți. Potrivit poliției, bărbatul mai făcuse și înainte ”cumpărături” folosind o metodă similară, în două ocazii.