Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

Tragedie în Masivul Piatra Craiului. O tânără de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut aproape 300 de metri în timp ce încerca să parcurgă un traseu dificil acoperit de zăpadă.

Era însoțită de trei tineri, pe care abia îi cunoscuse și nu avea echipament corespunzător, spun salvamontiștii. În plus, grupul s-a abătut de la traseu și, fără ghid profesionist, se orienta după o aplicație.

Tânăra de 29 de ani a decis să meargă pe munte împreună cu doi bărbaţi şi o femeie pe care îi cunoscuse, se pare, pe reţelele sociale. Deşi vremea era aspră, cu zăpadă, ceaţă şi vânt - grupul a ales un traseu extrem de dificil în sezonul rece: numit "la Lanţuri", în Piatra Craiului. În picioare, femeia purta bocanci de vară, neadecvaţi pentru zăpadă.

Corespondent PROTV: „De aici, de la poalele muntelui, peisajul pare unul de toamnă. Însă pe măsură ce urci, stratul de zăpadă este tot mai mare şi ai nevoie de echipament adecvat: bocanci, colţari şi piolet."

Apelul la 112 a fost făcut sâmbătă în jurul orei 13, când cei trei au anunțat că nu o mai pot vedea pe partenera lor de drumeție. În scurt timp, 16 salvatori montani din Zărnești au pornit în căutarea tinerei, pe care au găsit-o, din păcate, decedată în zona „La Grote”. Operațiunea de recuperare a trupului a fost foarte dificilă, şi a durat 10 ore.

Potrivit salvamontiștilor, grupul ar fi părăsit traseul marcat și ar fi urmat un drum periculos, nemarcat, pe Brâul de Mijloc, indicat de o aplicație de tip „track gps” de pe un ceas.

Ciprian Lolu, șef salvamont Zărnești: „Am rămas surprins, să zic eu, negativ, faptul că nu cunoșteau mai nimic despre persoana care a alunecat, că s-au întâlnit a doua oară. Nici nu pot să ia legătura cu familia.”

Căderea i-a provocat femeii traumatisme severe, iar casca de protecție pe care o purta nu a salvat-o.

Iulian Nenu, voluntar Salvamont Zărnești: „Vedem din ce în ce mai des situația în care vedem poze pe social media, arată frumos, putem și noi, dar din păcate realitatea este alta, când ajungem acolo și mulți nu realizează că trebuie să renunțe. Decizia cea mai înțeleaptă, dar asta nu poate schimba nimic acum, era să se întoarcă, nu avea echipamentul adecvat pentru a merge în acea zonă."

Salvamontiştii ne recomandă să alegem cu prudență traseele montane, echipamentul, dar şi grupul cu care plecăm la drum.

