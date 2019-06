Poliția din Hong Kong a tras cu gloanțe de cauciuc în protestatari. VIDEO

Protestatarii au blocat mai multe străzi din jurul clădirilor guvernamentale, au aruncat cu pietre şi au lansat proiectile către poliţie.

Oamenii protestează faţă de o nouă lege care ar permite extrădarea infractorilor în China, printre alte ţări. Guvernul susţine în continuare proiectul de lege care este aşteptat să fie aprobat în votul final de pe 20 iunie

Însă Consiliul Legislativ a amânat a doua dezbatere, care era programată iniţial pentru miercuri.

Consiliul a informat printr-un comunicat că dezbaterea a fost amânată şi nu este clar când va avea loc. Până în acest moment, 22 de persoane au fost rănite în ciocnirile cu forţele de ordine însă nimeni nu suferă de răni grave.

Police were filmedfiring tear gas into massive crowds of protesters in Hong Kong earlier today. It's been a day of tense standoffs and escalating clashes, amid demonstrations over a controversial anti-extradition bill. Follow live updates here: https://t.co/wSf7pJ9Kd6 pic.twitter.com/iZz7eZaKzl