Cum arată un protest cu 1 milion de oameni în Hong Kong. Legea care i-a nemulțumit

Demonstranții susțin că modificările aduse vor permite Chinei să își urmărească adversarii politici care se refugiază în Hong Kong.

Puţin după lăsarea serii, un grup de manifestanţi a încercat să rupă barierele de securitate şi să pătrundă în clădirea Consilului legislativ. Însă forţele de ordine au reuşit să îi disperseze cu ajutorul gazelor lacrimogene.

Huge protest crowds thronged Hong Kong on Sunday as anger swells over plans to allow extradition to China, a proposal that has sparked the biggest public backlash against the city's pro-Beijing leadership in yearshttps://t.co/w6cr5tAaEa pic.twitter.com/20dmaWmOse